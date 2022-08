La polémica taza que venden en Santa Fe y enojó hasta al intendente: "Visité Rosario y sobreviví"

Un local de la Terminal de Ómnibus de Rosario vende una taza que generó polémica por la inscripción que lleva. El controvertido souvenir llegó a provocar incluso la furia del intendente de la ciudad santafecina, Pablo Javkin.

La foto del artículo comenzó a circular por Twitter en los últimos días y recibió críticas por el rótulo “Visité Rosario y sobreviví”, una ácida referencia a la ola de homicidios que sufre Rosario producto de la inseguridad y el narcotráfico.

Aunque algunos usuarios festejaron la peculiar humorada, a quien no le causó gracia fue a Javkin, que realizó un descargo en una cuenta de Instagram que se dedica a compartir “fotos, videos e historias sobre la vida rosarina”. El intendente de Rosairo Pablo Javkin hizo un furioso descargo en Instagram por la polémica taza que se vende en la Terminal de Ómnibus de la ciudad santafesina

“Reclamo, reclamo fuerte, con todo lo que tengo a mi mano”. Desde hacer un video en redes, hasta pedirles en la cara que se hagan cargo de cuidarnos al Gobernador, a los ministros, al Presidente, a la Corte Suprema de Justicia…”.

“También aporto a la seguridad cuando pongo cámaras, urbanizo villas, ilumino. Además pido que me dejen tener injerencia en dónde se despliegan las fuerzas (aunque no sea mi responsabilidad, la pido porque no quiero que nuestros vecinos vivan mal)”, insistió. Tras la crítica a la administración tanto local como nacional, hizo hincapié en el polémico hecho.

“Yo me banco todas las críticas, pero no puedo dejar de decir que hacer marketing con los problemas que vivimos me parece horrible. Ojalá la creatividad de esta ciudad (que es tanta y tan buena) la usemos para ayudarla a salir para adelante”, dijo para terminar. El descargo del intendente Pablo Javkin en InstagramInstagram

María de los Ángeles Chiqui Gonzalez, exsecretaria de Cultura de Rosario y exministra de Cultura de la provincia, también se pronunció al respecto y coincidió: “Me parece terrible hacer marketing con los problemas de nuestra querida cuidad. Que está horrible ironía salga de nuestro mundo”.

A la fecha, Rosario registra 175 muertes muertes violentas en lo que va del año.

Qué dijeron los dueños del comercio que vende la taza

Tras la ola de comentarios que desató el souvenir, los dueños de Anysyma se metieron en la discusión. “Podés amar u odiar el diseño, pero es la realidad que todos los rosarinos enfrentamos y nos pareció tragicómico exponerlo en un diseño”, precisaron a modo de justificación.

Además, dieron gracias a “quienes lo viralizaron, haciendo que nuestros diseños transciendan y lleguen a más personas” y aclararon: “Cabe destacar que se hizo una serie de tres modelos completamente diferentes, los cuales, solo uno causó ideas extremas opuestas”. La respuesta a las críticas por parte del comercio que vende el polémico artículoInstagram

“Nosotros amamos el último diseño, donde se ven reflejados los monumentos más bellos de nuestra amada ciudad y los cuales atraen el turismo”, concluyeron.