La pregunta es: ¿habrá sol, estará nublado o volverá a llover en Catamarca?

Este martes se presentará estable, marcado por la presencia constante de nubosidad y una muy baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, siempre y según el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el pronóstico las condiciones meteorológicas mantendrán una tendencia uniforme desde las primeras horas del día hasta la noche, con variaciones moderadas en la temperatura y cambios en la dirección e intensidad de los vientos.

Durante la madrugada, el día comenzó con un escenario de cielo mayormente nublado, acompañado por una temperatura de 11 grados, el valor más bajo previsto. En ese tramo horario, los vientos serán muy leves y soplarán desde el Sudoeste, con velocidades muy leves.

Una mañana con continuidad de la nubosidad

Con el avance de la mañana, las condiciones generales no mostrarán cambios significativos en cuanto a la cobertura nubosa. El cielo continuará presentándose mayormente nublado, consolidando una característica que dominará buena parte de la jornada.

En cuanto a los registros térmicos, la temperatura ascenderá levemente hasta alcanzar los 12 grados, mientras que los vientos experimentarán una modificación tanto en dirección como en intensidad. Según el informe, pasarán a soplar desde el Norte, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En este rango horario se mantendrá la tendencia baja o mula de presencia de lluvias.

La tarde aportará las temperaturas más agradables

El período vespertino será el momento más templado de la jornada. El pronóstico prevé una temperatura máxima de 16 grados, convirtiéndose en el registro más elevado del martes. A diferencia de las horas anteriores, el cielo se presentará parcialmente nublado, es decir, que alguna presencia de sol podrá haber durante este martes. Esta condición permitirá una mejora relativa respecto de la cobertura observada durante la madrugada y la mañana.

Los vientos continuarán provenientes del Norte y mantendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin cambios respecto del período matutino. En paralelo, las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo reducidas.

Una noche nuevamente nublada

Hacia el cierre del día, el pronóstico anticipa el retorno de condiciones de cielo nublado, recuperando la tendencia predominante observada durante gran parte del día.

La temperatura descenderá hasta los 14 grados, reflejando el enfriamiento habitual de las últimas horas. Al mismo tiempo, los vientos modificarán nuevamente su dirección, esta vez desde el Oeste, con velocidades comprendidas entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones continuará dentro del rango del 0 al 10 por ciento, manteniendo la perspectiva de una jornada sin lluvias significativas.

En resumen el día comenzará fresco, registrará su punto más agradable durante la tarde con una máxima de 18 grados y concluirá con cielo nuevamente nublado, manteniendo en todo momento condiciones meteorológicas sin eventos significativos previstos.