La tierna postal de un perro fiel esperando a su dueña durante las elecciones en San Juan

Mientras se llevan a cabo las elecciones en la provincia de San Juan, una electora asistió al lugar de votación para emitir su voto y un tierno gesto fue captado y viralizado en las redes sociales.

En la escuela Campaña del Desierto, una sanjuanina asistió con la compañía de su perrito para sufragar y el can decidió seguirla hasta el aula de 4°B y esperarla detrás de la puerta hasta que su dueña saliera con el sobre para depositarlo en la urna.

Mientras el can esperaba pacientemente con su cabeza gacha, una electora decidió inmortalizar el momento y compartirlo en sus redes sociales. La imagen comenzó a circular rápidamente enterneciendo a todos los usuarios.

Elecciones en San Juan: Sergio Uñac apuntó contra la Corte

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, votó cerca del mediodía en el Colegio Froilan Ferrero de su natal Villa Aberastain, cabecera del departamento Pocito, unos 18 kilómetros al sur de la capital.

Sobre el fallo de la Corte Suprema Uñac declaró “Voy a contestar al fallo, pero no sé en carácter de qué porque me han notificado de nada. Hay un proceso de impugnaciones que llegó al máximo tribunal de la nación, pero a mí no me notificaron de nada. El proceso está suspendido porque hay algo en contra de mi persona, hay que ver si me sacan del campeonato”, señaló el gobernador.

El mandatario adelantó que antes del miércoles presentará los documentos para responder al fallo de la Corte Suprema y catalogó a la medida como “extemporánea”. “Va a haber una cámara conformada y no un gobernador, creo que es algo que el fallo no contempló”, explicó.

“La constitución me habilita a un periodo más. Lo básico para un país es el respeto a la constitución. Suspender las elecciones a cuatro días de que se hagan es, por lo menos, suspicaz”, añadió.