La Virgen del Valle llevó su bendición a la Secretaría de Presupuesto del CAPE

En el inicio de la segunda semana de su recorrido por instituciones y organismos públicos de Catamarca, la imagen peregrina de la Virgen del Valle llegó durante la mañana de este lunes 19 de octubre a la Secretaría de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y Obra Pública de la provincia.

En una jornada caracterizada por el intenso viento, la Sagrada Imagen arribó a las dependencias ubicadas en el Pabellón N.º 18 del Centro de Administración del Poder Ejecutivo (CAPE), donde fue recibida en un clima de fiesta por los trabajadores que desarrollan allí sus tareas cotidianas.

La visita se inscribe en el itinerario que la Madre del Valle lleva adelante por distintos espacios de trabajo e instituciones públicas, acercando su presencia a quienes cumplen sus funciones diarias en los organismos provinciales y municipales. La propuesta también forma parte de la preparación espiritual para las próximas festividades marianas, que se celebrarán entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, en honor de la Inmaculada Concepción.

La llegada de la imagen generó un espacio de encuentro para los trabajadores de la Secretaría de Presupuesto, quienes tuvieron la oportunidad de participar de un momento de oración y recibir la bendición de la Patrona de Catamarca.

El momento de oración

Durante la visita, el padre Facundo Brizuela, rector del Santuario Catedral, agradeció el recibimiento que los trabajadores brindaron a la Madre Morena y destacó el sentido espiritual de su presencia en los lugares donde las personas desarrollan sus actividades laborales.

El sacerdote recordó que la Virgen del Valle continúa recorriendo distintos ámbitos de la vida cotidiana de sus hijos, en una preparación que busca disponer los corazones para vivir las festividades marianas de fines de noviembre y comienzos de diciembre.

En ese contexto, expresó que la visita también representa una oportunidad para encomendar a la Madre del Valle las actividades diarias, las responsabilidades laborales y las dificultades que pueden presentarse en el camino. El padre Brizuela manifestó que Ella "viene a nuestros lugares de trabajo, donde dedicamos muchas horas de nuestras vidas. Entonces le pedimos a Nuestra Madre del Valle que nos bendiga y nos acompañe en las dificultades, en los momentos difíciles".

Sus palabras pusieron el acento en la importancia de la fe como compañía en los distintos ámbitos de la vida, incluidos aquellos en los que los trabajadores desarrollan gran parte de sus jornadas. La visita permitió trasladar ese mensaje al espacio laboral y compartir una instancia de recogimiento entre quienes forman parte del organismo público.

Luego, el rector del Santuario Catedral invitó a los presentes a participar de un momento de oración ante la Patrona de Catamarca, en un espacio preparado especialmente para recibirla.

La Madre junto a sus hijos

Para la visita se dispuso un altar especialmente acondicionado, donde fue colocada la imagen peregrina de la Virgen del Valle. Junto a ella se ubicó también la urna con la imagen que los trabajadores de ese organismo público veneran habitualmente. La disposición de ambas imágenes permitió organizar un espacio de oración dentro de las instalaciones de la Secretaría de Presupuesto, en el que los presentes pudieron acercarse durante la permanencia de la Madre Morena.

La Sagrada Imagen permaneció en el lugar hasta horas del mediodía, completando así una nueva visita dentro del recorrido por organismos e instituciones públicas del medio.

La actividad forma parte de una agenda que se extenderá durante los próximos días y que contempla encuentros con trabajadores de distintas dependencias, además de visitas a instituciones educativas, espacios de atención sanitaria y entidades de la comunidad.

El cronograma de visitas

La agenda de la imagen peregrina contempla nuevas visitas desde este martes 20 hasta el viernes 23 de octubre, con actividades distribuidas en distintos horarios y lugares.

El recorrido incluye dependencias municipales y provinciales, instituciones educativas, espacios sanitarios, organismos vinculados con la atención de adultos mayores y entidades de la comunidad.

Martes 20 de octubre

9.00: Centro de Rehabilitación N.º 2.

9.30: Oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital.

18.30: Banda de Música.

Miércoles 21 de octubre

De 9.00 a 12.00: Casa de la Mujer.

De 14.00 a 18.00: Posta sanitaria San José Obrero.

De 18.00 a 19.30: Escuela N.º 48 Ramón Rosa Olmos.

Jueves 22 de octubre

De 8.30 a 17.00: Poder Legislativo.

De 8.30 a 12.30: Dirección Provincial de Adultos Mayores.

De 14.30 a 18.00: Escuela N.º 229 Guillermo Corrrea, en El Bañado.

De 16.00 a 20.00: Centro vecinal General San Martín.

Viernes 23 de octubre

De 8.30 a 15.00: Banco Macro.

De 8.30 a 12.00: Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital.

De 16.00 a 19.00: Escuela de Deporte.