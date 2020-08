Lanzamiento virtual del libro del biólogo y fotógrafo Aníbal Fernando Parera

Ayer, a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, se presentó el libro “Catamarca Fortaleza de Altura”, de Aníbal Fernando Parera, una obra que muestra a Catamarca desde su historia, geografía, tradiciones, culturas y naturaleza.

La edición, de doscientas páginas, cuenta con más de trescientas fotografías, mapas e ilustraciones de más de veinte fotógrafos e ilustradores, y se suma a la colección “Provincias de la Argentina” del prestigioso biólogo, explorador y escritor argentino.

La apertura de la presentación virtual estuvo a cargo del ministro de Cultura, Luis Maubecín: “Es un orgullo para la provincia ser los anfitriones en el lanzamiento de este libro 'Catamarca Fortaleza de Altura'. Lo hacemos en el comienzo del mes de agosto, camino al Bicentenario de la Autonomía Provincial. Nos proponemos gestionar el turismo en la provincia asociado siempre a un producto cultural, por eso consideramos que la edición, impresión y difusión de este libro va a ser una herramienta de fundamental importancia, es este nuestro propósito”, concluyó.

A su turno, la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, Gabriela de la Orden, señalaba: “Ha sido muy grato para mí trabajar y prologar esta obra, cuyo producto final me parece excelente. El libro está tan bien escrito que el autor revela su profundo conocimiento de su formación disciplinaria de biólogo, con una destacada actuación profesional. Creo que esta obra contribuye a acrecentar el conocimiento de nuestra provincia e incluso creo va a despertar inquietud por conocerla, por la forma en que está escrita, las imágenes que contienen invitan a venir a Catamarca”.

“Una obra que le va a resultar sumamente útil a los catamarqueños. Su lectura nos va a permitir afianzarnos más en nuestra identidad”, agregó de la Orden.



Sobre la presentación de su obra, el autor, desde Corrientes, decía: “Siempre me obligo a llegar en persona a llevar el libro a los nuevos amigos que hacemos mientras trabajamos en la edición de estos libros de provincias de la Argentina, para presentarlo en bibliotecas, teatros o museos.

Llevarlo en mano a las autoridades, a quienes colaboraron desinteresadamente, pero esta vez se nos metió un virus en el medio y no pude ir”, lamentó Parera.

Sin embargo, el autor destacó la posibilidad de hacerlo de forma virtual, con el alcance que eso implica: “Pero hicimos una presentación virtual y novedosa, gracias al ministro Maubecín y su equipo, que me invitaron a hablar desde casa.

La convocaron a esa eminencia catamarqueña en historia, Gabriela de la Orden (mi prologuista en el libro) y consiguieron que me emocione, junto a mi familia en el living de nuestra casa en Mercedes, Corrientes, esta mañana, cuando asistimos al estreno del video”.

Para ver la presentación del libro: https://youtu.be/ZRETXNFuVYQ

El libro se puede adquirir vía Mercadolibre en el link: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-864133209-libro-catamarca-fortaleza-de-altura-con-envio-incluido-_JM?quantity=1 o bien a través de la web personal del autor en https://anibal-parera.webnode.es/libros/catamarca-fortaleza-de-altura/

En los próximos días, estará disponible para venta en la Biblioteca Provincial “Dr. Julio Herrera”, en San Martín 459, de la Capital.