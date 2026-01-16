Lanzan el corredor turístico "Cumbre de Narváez" para potenciar Ambato y Aconquija

Con la firma de un acta de acuerdo en la localidad de Los Narváez, departamento Ambato, quedó formalmente en marcha el Corredor Turístico "Cumbre de Narváez", una iniciativa estratégica que apunta a consolidar el desarrollo turístico, cultural, deportivo y económico de una amplia región del centro-oeste catamarqueño. El proyecto se presenta como una herramienta clave para integrar a las comunidades que conforman el recorrido y potenciar sus atractivos naturales y culturales de manera sostenida durante todo el año.

El corredor turístico se proyecta a lo largo del trazado de la Ruta Provincial N°1 y abarca a las localidades de Los Varela, El Bolsón, Singuil, Las Chacritas, Los Narváez y Aconquija. A través de esta iniciativa, se busca articular esfuerzos entre el Estado provincial, los municipios y otros actores locales para diversificar la oferta turística y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las economías regionales.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por la secretaria de Gestión Turística de la Provincia, Evangelina Quarin, y contó con la participación del intendente de Aconquija, Cristian Gutiérrez; el intendente de Los Varela, Patricio Villafañez; el senador por el departamento Andalgalá, Horacio Gutiérrez; y la senadora por el departamento Ambato, Romina Whilliams, además de otras autoridades municipales y provinciales. La presencia de representantes de distintos niveles del Estado reflejó el carácter federal y colaborativo del proyecto.

Cumbre de Narváez

Durante el acto, se destacó que el Corredor Turístico "Cumbre de Narváez" no solo apunta a consolidar los destinos ya conocidos, sino también a visibilizar y poner en valor a pequeñas localidades que cuentan con un importante patrimonio natural, histórico y cultural. En ese sentido, se remarcó que la integración territorial permitirá diseñar propuestas turísticas complementarias, ampliar la estadía de los visitantes y generar un impacto positivo en la economía local.

Entre los principales ejes del acuerdo se encuentra el impulso a la infraestructura turística, con acciones orientadas a mejorar caminos, señalización, espacios públicos y servicios básicos que resultan fundamentales para la experiencia del visitante. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la accesibilidad y la seguridad en todo el corredor, garantizando condiciones adecuadas tanto para turistas como para los residentes de la zona.

Otro de los puntos centrales es el fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas que permitan dinamizar la agenda local durante todo el año. Desde la organización del corredor se proyecta el acompañamiento a eventos tradicionales, competencias deportivas y propuestas culturales que reflejen la identidad de cada comunidad y se conviertan en un atractivo adicional para el turismo interno y regional.

El acuerdo también contempla un fuerte respaldo a emprendedores y prestadores de servicios turísticos locales, con el objetivo de fortalecer la oferta de alojamiento, gastronomía, guías y productos regionales. En este marco, se prevé el acompañamiento técnico y la articulación de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de los servicios y promover la generación de empleo genuino en las localidades involucradas.

La preservación del patrimonio natural y cultural ocupa un lugar central en la iniciativa. Las partes firmantes coincidieron en la importancia de promover un modelo de turismo sostenible y responsable, que cuide los recursos naturales, respete las tradiciones locales y garantice el desarrollo equilibrado del territorio a largo plazo.

Con la firma del acta de acuerdo, las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta y sostenida para posicionar al Corredor Turístico "Cumbre de Narváez" como un eje estratégico del turismo provincial. La iniciativa se proyecta como una herramienta clave para fortalecer el arraigo, diversificar la economía local y consolidar a la región como un destino atractivo dentro del mapa turístico de Catamarca.