Las aerolíneas advierten sobre el riesgo de argentinos varados en el exterior

Los argentinos en el exterior se encuentran frente a nuevas restricciones para volver al país. La Argentina estableció un nuevo límite de 600 pasajeros diarios que pueden llegar al país en vuelos internacionales, lo que obligó a las aerolíneas a reducir más del 70% de sus ya acotadas frecuencias. Desde el Gobierno indicaron que la medida busca demorar la circulación comunitaria de la variante Delta de coronavirus.

Las compañías aéreas advirtieron sobre el riesgo de que nuevamente queden argentinos varados en distintas partes del mundo y alertaron sobre una profundización de la crisis en el sector aeronáutico y turístico. Por la dramática situación, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) emitió este domingo una dura comunicación en la que solicitó con urgencia una reunión con el Gobierno. “Comprendemos que el gobierno argentino está enfocado en proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Como industria, hemos hecho todo lo posible para garantizar una conectividad segura del país, a pesar de las drásticas restricciones operativas que ya existen. Sin embargo, la nueva reducción de 70% en el número de pasajeros internacionales que puedan llegar diariamente al país, obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”, dijo al respecto Peter Cerdá, vicepresidente Regional de IATA para las Américas.

Desde las aerolíneas el escenario no es tan certero, aseguran que ya con el tope que regía anteriormente de 2000 pasajeros diarios las compañías aéreas se habían visto obligadas a reducir y modificar drásticamente sus horarios, pero reducir a 600 las lleva a una situación crítica. “Tal como está, las compañías aéreas no podrán aplicar la nueva norma del Gobierno. Como mínimo, deberían informar de cómo se distribuirán las 600 plazas entre las compañías aéreas que prestan servicios internacionales de pasajeros al país. Esto debe hacerse de forma no discriminatoria y transparente, por lo que hemos solicitado una reunión urgente con los responsables. Como industria, nos gustaría seguir ofreciendo una conectividad aérea esencial hacia y desde Argentina, tanto durante la pandemia como después”, señaló Cerda.

La preocupación del Gobierno está centrada en lo que está sucediendo en este momento en Europa, donde la variante Delta está pegando con fuerza. Este domingo el Reino Unido reportó más de 18.000 casos en un día, su mayor número desde febrero.