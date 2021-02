Las vacunas sirve para generar anticuerpos contra diferentes enfermedades

El Ministerio de Salud de la provincia insiste en la importancia de la vacunación; al respecto la Jefa del Programa de Inmunizaciones, Patricia Sacayán, explicó que “hay vacunas que con una sola dosis generan anticuerpos, hay otras que necesitan dos dosis para inmunizar. Si bien las vacunas, no garantizan cien por ciento que quien se las aplique no se van a contagiar de esa enfermedad, sin embargo no será con la misma intensidad que si no hubieran sido vacunado”.

Lo importante de la vacuna es que disminuye las complicaciones de las enfermedades, en el caso que la persona se contagie.

Sacayán también señaló que “hay brotes de enfermedades y la persona puede contagiarse de igual manera, pero como explicaba anteriormente la enfermedad se presenta con menor gravedad a si no hubiéramos recibido la vacuna”. Asimismo indicó que “si la persona adquiere la enfermedad, puede contagiar de acuerdo al medio en el que se encuentre; hay patologías que se pueden contagiar por gotitas de plush aéreo, o solo por contacto simple; por eso insistimos con el lavado de manos”.

El que una persona vacunada se pueda contagiar o no depende de cada paciente, cada uno reacciona de una manera distinta a la vacunación, a los síntomas y a la defensa.

En cuanto a la vacuna contra la COVID, explicó que “estamos aprendiendo, es algo dinámico; y no es solo en nuestra provincia o nuestro país, esto es a nivel mundial; los lineamientos que salieron cuando comenzó todo, se van actualizando. Por ejemplo, había grupos que en un primer momento no se podían vacunar, pero que ahora sí lo pueden hacer, como las embarazadas o los inmunocomprometidos, siempre teniendo indicaciones de sus médicos. En estos casos, se aclara que “solamente es para aquellas personas que son personal de salud y que trabajan en áreas de riesgo”.

Hacer una nueva vacuna, genera en la comunidad un poco de temor a lo desconocido; sin embargo, es importante resaltar que, como todas las vacunas, las que son contra la COVID, pasaron por el proceso de ESAVI (Evento Atribuible Supuestamente a la Vacunación e Inmunización) y en el 80 por ciento se registraron síntomas menores “que son comunes a cualquier vacuna”, destacó Patricia Sacayán.

La Jefa de Inmunización resaltó que “esta vacuna nos da un cierto porcentaje de inmunidad, es muy apresurado afirmar que las personas que se vacunan no se van a contagiar; es lo que decimos con todas las patologías con la vacunación ya tenemos anticuerpos, es decir defensas en el organismo”. Además, recomendó que “es importante que las personas completen el esquema para poder lograr la inmunización; y continuar con las medidas de prevención que se vienen repitiendo desde el inicio de la pandemia”.

Para finalizar, insistió en la importancia de acceder a la información a través de medios oficiales y evitar la contrainformación que confunde a la población y genera temor.