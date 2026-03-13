Trabajadores de la salud en Catamarca continúan con medidas de protesta y marcharán junto a docentes

Trabajadores de la salud pública de Catamarca resolvieron continuar con medidas de reclamo luego de una asamblea realizada en el Hospital San Juan Bautista de la Capital, donde expresaron su rechazo al acuerdo salarial firmado entre el gremio ATSA y el Gobierno provincial.

Desde la asamblea señalaron que la actualización salarial propuesta resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo, por lo que decidieron mantener el estado de asamblea permanente y sostener un conjunto de demandas vinculadas a salarios, condiciones laborales y estabilidad laboral.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación de las guardias médicas, que según indicaron continúan sin mejoras significativas y afectan tanto a trabajadores de la Capital como del interior provincial.

Los principales reclamos

Entre los puntos del petitorio aprobado en la asamblea, los trabajadores incluyeron:

Mejoras en las condiciones de trabajo y en la atención a la población.

y en la atención a la población. Aumento del puntaje para el cálculo de la hora de guardia.

Diferenciación en el pago de las guardias pasivas entre días de semana y fines de semana o feriados.

entre días de semana y fines de semana o feriados. Adicional por tarea nocturna para quienes trabajan entre las 22 y las 6.

para quienes trabajan entre las 22 y las 6. Adicional por complejidad institucional hospitalaria.

Recomposición salarial del 20%.

Pago de viáticos adeudados desde hace un año para el personal que trabaja en el interior de la provincia.

para el personal que trabaja en el interior de la provincia. Además, reclamaron estabilidad laboral y el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, junto con la implementación de la Ley de Carrera Sanitaria.

Marcha

En el marco de estas medidas, los trabajadores de la salud anunciaron que se movilizarán la próxima semana junto al sector docente para visibilizar las demandas del sistema sanitario y exigir mejoras salariales.

La protesta se da en medio de un clima de tensión por las negociaciones paritarias de distintos sectores estatales en la provincia. En ese contexto, docentes también realizan medidas de fuerza y movilizaciones para reclamar salarios dignos y un incremento del sueldo básico.