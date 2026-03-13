Budín de chocolate y café: cómo hacerlo en menos de 40 minutos

El budín de chocolate y café es una opción simple y deliciosa para quienes buscan un postre casero con mucho sabor. La combinación del cacao con el café crea un resultado intenso y aromático, mientras que el uso de aceite en la preparación ayuda a conseguir una textura extra húmeda y suave.

Lo mejor de esta receta es que se prepara con ingredientes básicos y en pocos pasos, por lo que es ideal tanto para quienes recién empiezan a cocinar como para quienes quieren hacer algo rico sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Por qué el café mejora el sabor del chocolate

Uno de los secretos de este budín es el café. Aunque no siempre se percibe de forma directa, potencia el sabor del chocolate y hace que el cacao tenga un gusto más profundo.

Además, al incorporarse en la mezcla líquida, el café también ayuda a que la masa quede más húmeda y esponjosa después de la cocción.

Otro detalle importante es el uso de aceite en lugar de manteca, lo que aporta jugosidad y permite que el budín conserve su textura tierna por más tiempo.

Cómo hacer budín de chocolate y café

Ingredientes

200 g de harina

100 g de azúcar

½ taza de cacao amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

½ taza de aceite

½ taza de café fuerte

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín. En un bol, mezclar los ingredientes secos: harina, azúcar, cacao y polvo de hornear. Agregar el huevo, el aceite, el café y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Volcar la preparación en el molde. Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Ideas para personalizar el budín

Una de las ventajas de esta receta es que se puede adaptar fácilmente a distintos gustos. Algunas opciones para sumar a la masa son:

chips de chocolate amargo o blanco

amargo o blanco nueces o avellanas picadas

picadas especias como canela o cardamomo

También se puede agregar una cobertura para darle un toque extra de sabor.

Entre las alternativas más usadas se encuentran chocolate derretido, un glaseado de café hecho con azúcar impalpable y café concentrado, o incluso crema chantilly para lograr un contraste suave y cremoso.