Trabajadores despedidos de NEBA reclaman el pago de sueldos adeudados en El Pantanillo

Trabajadores despedidos de la empresa NEBA realizaron una manifestación frente a la planta ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, para reclamar el pago de montos que aseguran se encuentran pendientes.

Los operarios indicaron que la empresa se había comprometido a abonar lo adeudado mediante un acta firmada en la Dirección de Inspección Laboral (DIL), aunque hasta el momento no habrían recibido respuestas por parte de los responsables de la firma.

Durante la protesta, los trabajadores expresaron su malestar por la situación y remarcaron la incertidumbre que atraviesan tras los despidos.

"Hay desazón, nos sentimos humillados", manifestaron algunos de los cesanteados mientras permanecían frente a la planta a la espera de una solución al conflicto laboral.