Libreta Sanitaria: reiteran que es el documento válido para el ingreso escolar 2023

La cartera educativa local recuerda a la comunidad educativa de la Provincia, que los requisitos para la inscripción de los alumnos al ciclo lectivo 2023 son los que establece la Resolución conjunta, emitida por los Ministerios de Salud y Educación Nº01/22, que aprueba los “Controles para la Certificación del Ingreso Escolar”, del próximo ciclo lectivo.

La mencionada resolución, prevé que los alumnos de los tres niveles educativos deberán presentar para efectuar su inscripción, fotocopia de la libreta sanitaria, único documento válido para tal fin, con: carátula donde constan los datos del estudiante y las páginas donde se especifican exámenes médicos y calendario de vacunación.

Es importante aclarar que, habiendo cumplido con la presentación de la documentación indicada en la libreta sanitaria de cada estudiante, para cada nivel escolar, no serán necesarias certificaciones extras. De igual forma, no se podrá exigir la acreditación del calendario de vacunas COVID para la inscripción de alumnos, por no estar incluida en el calendario de vacunación obligatoria. Aunque es necesario remarcar que la cartera de Salud recomienda su aplicación en todos los niveles educativos.

Es decir, que de acuerdo a lo que sostiene la normativa mencionada, al momento del ingreso y/o inscripción en el presente ciclo lectivo, se solicitará solamente lo explicitado en la Libreta Sanitaria para cada nivel escolar, aclarando además que el Médico Pediatra o Médico de Familia o General es quien debe llenar la Libreta Sanitaria.

INGRESO A NIVEL INICIAL (3/4 AÑOS)

EXAMEN MÉDICO-CLÍNICO: Se consignan datos inherentes al estado clínico /nutricional (peso/talla/IMC/FC Y TA).

· Control del neurodesarrollo.

· lenguaje respecto a edad.

· Examen del sistema músculo - esquelético-ortopédico.

En caso de detectar alteraciones se deberá solicitar interconsulta con profesional de la especialidad.

CONTROL DEL CALENDARIO DE VACUNAS QUE DEBERÁ ESTAR COMPLETO PARA LA EDAD.

EXÁMENES DE LABORATORIO:

• CHAGAS (par serológico) HAI /ELISA.

• COPROPARASITOLOGICO: Seriado y Escobillado anal (ADOSAR EL RESULTADO DEL PROTOCOLO DE LABORATORIO EN LA PAGINA 60 DE LA LIBRETA SANITARIA).

CONTROLES CON ESPECIALIDADES de rutina ÚNICAMENTE PARA:

· VISIÓN/AGUDEZA VISUAL (OFTALMOLOGÍA)

· BUCO-DENTAL (ODONTOLOGIA)

· AUDICIÓN (ORL).

INGRESO A NIVEL PRIMARIO (5/6 AÑOS)

EXAMEN MÉDICO-CLÍNICO: Se consignan datos inherentes al estado clínico /nutricional (peso/talla/IMC/FC Y TA).

· Control del neurodesarrollo.

· lenguaje respecto a edad.

· Examen del sistema músculo - esquelético-ortopédico.

En caso de detectar alteraciones se deberá solicitar interconsulta con profesional de la especialidad.

CONTROLAR VACUNAS DE CALENDARIO DE 5/6 AÑOS QUE DEBEN ESTAR COLOCADAS AL INGRESO.

CONTROLES CON ESPECIALIDADES de rutina ÚNICAMENTE PARA

· VISIÓN-AGUDEZA VISUAL (OFTALMOLOGÍA).

· BUCO-DENTAL (ODONTOLOGIA).

· AUDICIÓN (ORL).

- CONTROLES ESCOLARES EN NIVEL PRIMARIO - 2°,3°,4°,5° Y 6° GRADO

Solo certificado de examen clínico por médico pediatra, médico de familia o generalista (consignar en el casillero correspondiente de la libreta sanitaria).

No se requieren estudios complementarios, ni controles por especialistas, siempre que se hayan realizado los controles obligatorios al ingreso en cada nivel (en caso de tener comorbilidades deberá presentar certificación por el especialista consignando aptitud escolar).

CONTROL DE CALENDARIO DE VACUNAS.

INGRESO A NIVEL SECUNDARIO (11/12 AÑOS)

EXAMEN MÉDICO –CLÍNICO: Se consignan datos inherentes al estado clínico /nutricional (peso/talla/IMC/FC Y TA).

· Control del neurodesarrollo.

· Examen del sistema músculo - esquelético-ortopédico.

En caso de detectar alteraciones se deberá solicitar interconsulta con profesional de la especialidad.

CONTROL DE VACUNAS: CALENDARIO COMPLETO HASTA 11 AÑOS.

CONTROLES CON ESPECIALIDADES de rutina ÚNICAMENTE PARA

· BUCO –DENTAL (ODONTOLOGIA)

· VISIÓN-AGUDEZA VISUAL (OFTALMOLOGÍA).

· AUDICIÓN (ORL).

· LABORATORIO: CHAGAS (Par serológico ELISA/HAI), (ADOSAR EL RESULTADO DEL PROTOCOLO DE LABORATORIO EN LA PÁGINA 63 DE LA LIBRETA SANITARIA).

- CONTROLES ESCOLARES EN NIVEL SECUNDARIO - INGRESO A 2°,3°,4°,5° Y 6° AÑO

Solo certificado de examen clínico por médico pediatra/familia o generalista (consignar en el casillero correspondiente de la libreta sanitaria).

No se requieren estudios complementarios, ni controles por especialistas, siempre que se hayan realizado los controles obligatorios al ingreso en cada nivel.

CONTROL DE CALENDARIO DE VACUNAS.

La pertinente Resolución puede ser consultada ingresando en: https://web.catamarca.edu.ar/sitio/noticias/6870-educacion-ratifica-como-certificacion-para-el-ingreso-escolar-2023-a-la-libreta-sanitaria.html