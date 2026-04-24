Llegó el viernes y así va a estar el clima en Catamarca

El último viernes de abril se perfila en Catamarca con condiciones meteorológicas estables y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá parcialmente nublado desde la madrugada hasta la noche.

En las primeras horas del día, la temperatura se ubicó en torno a los 16 grados, con vientos calmos del sector Sudoeste que oscilarán entre los 0 y 2 km/h. Hacia la mañana, el panorama se mantendrá sin cambios significativos: cielo parcialmente cubierto, temperatura en ascenso hasta los 19 grados y viento leve en la misma dirección.

Durante la tarde se registrará el punto más alto de la jornada, con una temperatura que alcanzará los 25 grados. En este tramo, el viento rotará al sector Norte y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, las condiciones volverán a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 20 grados y vientos nuevamente leves del Sudoeste, entre 0 y 2 km/h.

En todas las franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%, consolidando un día sin lluvias y con variabilidad nubosa como rasgo predominante.

¿Y el finde?

El SMN pronostica un fin de semana agradable. De hecho el sábado arrancará con una mínima de 14 grados y se anuncia una máxima de 23 grados. El día estará agradable y se presentará con cielo entre parcial a mayormente nublado y alguna chance de lloviznas sobre el final del día. El viento será moderado.

En cuanto al domingo, la mínima será igual a la del día previo y la máxima será de apenas 20 grados. Las condiciones serán similares en cuanto a la nubosidad y el viento moderado, soplando en esta jornada desde el Noroeste.