La Casa de la Puna: un fin de semana donde la identidad catamarqueña se celebra

Este fin de semana, La Casa de la Puna se posiciona como un verdadero epicentro de la cultura catamarqueña, ofreciendo una programación que integra gastronomía local, exposición artesanal y música con identidad. La propuesta no solo invita a participar de actividades recreativas, sino que también busca poner en valor las tradiciones que definen a la región, generando un espacio de encuentro entre artistas, productores y público.

La iniciativa se desarrolla a lo largo de tres jornadas consecutivas, cada una con una impronta particular, pero todas atravesadas por un mismo eje: la revalorización de lo autóctono. Desde la música folklórica hasta los sabores típicos, cada elemento ha sido cuidadosamente seleccionado para construir una experiencia integral.

Viernes de peña: música y encuentro

La agenda comienza mañana viernes 24 con una peña folklórica que dará inicio a las 22 horas. La noche contará con la actuación de Fer Guilla y el dúo Achalay, dos propuestas artísticas que aportan su impronta a la escena local.

El evento tendrá un derecho de espectáculo de $8.000, consolidándose como una opción para quienes buscan disfrutar de música en vivo en un ambiente tradicional. La peña, como formato, no solo ofrece un espectáculo musical, sino que también propicia el encuentro social, la danza espontánea y la participación activa del público.

Sábado de sabores: la tradición en la mesa

El sábado al mediodía, la propuesta gira hacia la gastronomía, con una invitación abierta a degustar empanadas cocidas en horno de barro, uno de los platos más representativos de la región. A esto se suman otras comidas típicas y vinos regionales, conformando una experiencia culinaria que destaca los productos locales y las técnicas tradicionales de preparación.

La jornada se presenta como una oportunidad para redescubrir los sabores que forman parte de la identidad catamarqueña, en un entorno que prioriza la autenticidad y el contacto directo con las raíces culturales.

Domingo de parrillada y folklore

El cierre del fin de semana tendrá lugar el domingo, también al mediodía, con un almuerzo que incluirá una parrillada especial acompañada de un show en vivo de folkloristas invitados. La propuesta combina nuevamente gastronomía y música, reforzando la idea de una experiencia integral.

Para quienes deseen participar, se encuentran disponibles canales de consulta y reserva a través del teléfono 383 435 0809, facilitando la organización previa de los asistentes.

El clásico del 1° de Mayo: locro y celebración

Más allá del fin de semana, La Casa de la Puna ya anticipa uno de sus eventos más emblemáticos: el locro del 1° de Mayo, una celebración tradicional por el Día del Trabajador que cada año convoca a un amplio público.

En esta ocasión, la jornada incluirá:

Gran locro tradicional

Actuaciones de: Cololo Macedo Fede Miranda Carlos Tapia

Presentación del Ballet Danzares

DJ en vivo

Sorteos y juegos

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $5.000 y podrán solicitarse a los números 3834500809 y 3934566328.