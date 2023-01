"Locomotora" Oliveras sobre los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Fue una masacre"

En el marco del juicio por el crimen de Fernando Baéz Sosa, Alejandra "Locomotora" Oliveras, campeona mundial con seis cinturones mundiales que la constituyen en un ícono del boxeo, no esquivó hablar de la violencia en los jóvenes y habló sobre los ocho rugbiers acusados. Al respecto, la deportista opinó sin medias tintas que el ataque fatal "fue un asesinato". "Estamos hablando de que un montón de personas mataron a sangre fría, y de una manera sanguinaria a una persona que ya no está más. Fue una masacre", sentenció.

"Me pongo en el lugar de la novia de Fernando, los padres, la familia, el barrio, en el lugar del país, perder un hijo que así", expresó en un tono de indignación.

"Esto que pasó es tremendo, no podemos hablar de una riña o de una pelea. Son asesinos, no tienen límites, no pueden estar en la sociedad, tienen que ir presos y estar para siempre en la cárcel", agregó.

Al ser consultada sobre la influencia del deporte, Oliveras sentenció: "No hay deporte más violento que el boxeo porque nos subimos al ring para pelearnos con el fin de retirarlo, lastimarlo y tirarlo al piso". Sin embargo, luego puntualizó que el boxeo es "el arte de pegar y no dejarse pegar", y especificó que quienes participan son "atletas preparados" porque se trata de un "deporte".

"Pegarle a una persona en el piso y romperle los huesos a patadas, habla de que no hay ningún tipo de humanidad. No son seres humanos, son animales, son asesinos. Es tremendo lo que han hecho", dijo la boxeadora, en tono de indignación, quien además remarcó que el ataque fatal del que fue víctima Fernando "no fue una pelea, sino una masacre. Una sola persona contra ocho es imposible defenderse".

"'¿Cómo le vas a pegar en el piso patadas en la cabeza? Eso es querer matarlo, eso es saña, es odio, eso no es humano. Ahí no hay nada de humanidad. Lo que pedimos es Justicia por Fernando. Todos somos los padres de Fernando", expresó.

No obstante, manifestó que "el deporte no tiene nada que ver". "Arriba del ring te noqueo, pero abajo te doy un abrazo y te pregunto cómo estás. Yo no ando matando gente por la calle. El deporte no tiene nada que ver".

En ese sentido, continuó: "Todos los deportes son hermosos, tienen reglas y tienen la parte humana".