Los alimentos que potencian el ánimo y la concentración, según Harvard

La alimentación incide de manera directa en la motivación, la energía y la capacidad de experimentar placer en las actividades diarias, más allá de las tendencias nutricionales o el conteo calórico. Diversos estudios científicos indican que la dieta puede modular la producción de neurotransmisores, entre ellos la dopamina, sustancia clave para el bienestar, la planificación y la gestión del placer.

Investigaciones recientes, avaladas por Harvard Health, vinculan la presencia de determinados nutrientes en la alimentación con cambios medibles en el ánimo, la motivación y la concentración. Esta relación entre nutrición y funcionamiento cerebral se explica por la influencia que tienen ciertos compuestos alimentarios en los procesos bioquímicos del sistema nervioso.

En este contexto, distintos estudios científicos analizan cómo la elección diaria de alimentos puede favorecer o perjudicar la producción de neurotransmisores vinculados al bienestar psicológico.

El papel central de la dopamina en la salud mental y emocional

La dopamina resulta esencial para diversas funciones cognitivas, entre ellas:

La toma de decisiones

La motivación

La capacidad de enfoque

La sensación de recompensa

Cuando los niveles de este neurotransmisor disminuyen, pueden aparecer síntomas como:

Apatía

Fatiga

Insomnio

Disminución del deseo sexual

Alteraciones en el estado de ánimo

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH), la dopamina es fundamental para sostener el interés por los objetivos y la satisfacción tras lograrlos, lo que la convierte en un componente central del equilibrio emocional y la productividad.

La producción de este neurotransmisor depende en gran medida de nutrientes presentes en la dieta cotidiana, los cuales intervienen en diferentes etapas del proceso de síntesis y regulación.

Nutrientes y alimentos que favorecen la producción de dopamina

Uno de los elementos más importantes para la síntesis de dopamina es la tirosina, un aminoácido que actúa como precursor del neurotransmisor en el cerebro.

Entre los alimentos que contienen tirosina se encuentran:

Pollo

Yogur

Leche

Palta

Tomate

Banana

Calabaza

Soja

Incluir estos productos en la dieta puede favorecer la producción de dopamina, lo que puede reflejarse en mejor rendimiento cognitivo y mayor capacidad para afrontar situaciones estresantes.

Otro nutriente relevante es el magnesio, mineral que interviene en la transmisión de señales dopaminérgicas dentro del sistema nervioso. Fuentes importantes de magnesio incluyen:

Chocolate amargo

Vegetales de hoja verde

Banana

Palta

Según mencionó un nuevo estudio, este mineral ayuda a preservar la comunicación neuronal y reducir el impacto del estrés sobre el cerebro.

Los ácidos grasos Omega-3, especialmente EPA y DHA, también resultan fundamentales para el funcionamiento neuronal. Estos compuestos contribuyen al mantenimiento de las membranas neuronales y a la eficacia de los neurotransmisores.

Entre las principales fuentes de Omega-3 se encuentran:

Salmón

Nueces

Semillas de chía

De acuerdo con un estudio publicado en Frontiers in Nutrition, estos ácidos grasos mejoran la señalización dopaminérgica y reducen el riesgo de trastornos del ánimo.

Otros micronutrientes que participan en la regulación de la dopamina incluyen:

Vitaminas del grupo B (B6, B12 y folato)

Hierro

Zinc

Según un estudio revisado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, alimentos como huevo, carne magra y frutos secos constituyen fuentes relevantes de estos nutrientes.

Alimentos que podrían estimular la actividad del neurotransmisor

Diversos alimentos también han mostrado efectos positivos sobre la liberación o la actividad de la dopamina.

Entre ellos se encuentran:

Manzanas, gracias a su contenido de quercetina

Frutos rojos, como frutillas, arándanos y frambuesas

Almendras

Té verde

Canela

Cúrcuma

Consumir manzanas sin pelar potencia la ingesta de nutrientes concentrados en la piel, lo que podría incrementar la energía y el ánimo.

Asimismo, otros alimentos que figuran entre los recomendados por la literatura científica incluyen:

Huevo

Queso

Atún

Tofu

Edamames

Alimentos a evitar y el impacto de los ultraprocesados

El equilibrio nutricional también implica reducir el consumo de determinados productos que pueden afectar negativamente la actividad dopaminérgica.

Entre ellos se encuentran:

Alimentos ultraprocesados

Alcohol

Productos con alto contenido de azúcar

Estas sustancias pueden perjudicar la producción y la acción de la dopamina, además de incrementar la inflamación y alterar la microbiota intestinal, un factor que incide en la salud cerebral.

Según un estudio publicado en Frontiers in Neuroscience, las dietas ricas en grasas saturadas y azúcares añadidos se asocian con alteraciones en la señalización dopaminérgica y mayor vulnerabilidad a trastornos del ánimo.

Por otro lado, priorizar carbohidratos de bajo índice glucémico, como:

Avena

Pan de centeno

favorece la estabilidad de la glucosa en sangre y la producción de neurotransmisores, lo que puede reflejarse en mayor bienestar mental y estabilidad emocional.

El rol de la microbiota intestinal y los patrones dietéticos

La relación entre alimentación, dopamina y bienestar mental también involucra a la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan el sistema digestivo.

Según mencionó un estudio, la dieta mediterránea favorece la producción de neurotransmisores y previene alteraciones en la señalización dopaminérgica. En contraste, los patrones alimentarios occidentales, caracterizados por un alto consumo de grasas saturadas y azúcares, pueden reducir la disponibilidad de dopamina y afectar el estado de ánimo.

La doctora Susan Jenkins, de la Universidad de Harvard, explicó que mantener una dieta variada y equilibrada resulta clave para sostener la producción de neurotransmisores y el bienestar emocional.

Especialistas citados por medios internacionales coinciden en que las decisiones alimentarias diarias pueden influir directamente en el ánimo, la motivación y la estabilidad emocional, lo que refuerza la importancia de una nutrición equilibrada como parte integral de la salud mental.