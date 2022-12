Los peregrinos criticaron la organización de la fiesta de la Virgen: "Faltó información"

Miles de peregrinos llegaron a la provincia para mostrar su fe y devoción a la Virgen del Valle. Sin embargo, algunos detalles de la organización del evento generaron malestar. En diálogo con LA UNIÓN, algunos de ellos expresaron su disconformidad y explicaron los motivos.

Este fue el caso de Roxana y Silvia, docentes de la provincia de Salta, Pichanal.

Roxana fue la primera que tomó la palabra y relató que llegaron a la provincia este miércoles por la mañana.

Pese a las ganas de participar de los eventos desde un primer momento, esto se vio impedido

Debido a la falta de organización en el evento, asegurando que la información no es muy accesible, por lo que no pudieron participar de las actividades que buscaban: "Nosotros estamos acostumbrados a otra organización, nosotros tenemos la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, entonces se nos complicó un poquitito por falta de información. En un sector la misa, en otro sector la procesión, en otros sector el santuario... No hay un cronograma de las actividades, así que se nos complicó un poquito".

Por su parte Silvia expresó: "Fuimos a la Catedral anoche, tampoco llegamos a misa y esta mañana fuimos al mediodía y tampoco había misa. Ahora queríamos participar de la misa acá y me dijeron que no hay misa, que hay procesión y que después recién a las 20 horas está la misa en la Catedral. Entonces, eso nos parece un poco complicado para ciertas personas. Nosotros capaz que nos manejamos, pero creo que, por ahí, les faltaría un poquitito de más.

Poco después se animó a sugerir algunos aspectos que mejorarían, según su punto de vista, la organización: “A los organizadores nosotros les dejamos una sugerencia: que se organicen más y tengan un cronograma de cuáles son las actividades, de cosas pegadas en ciertos lugares donde se pueda ver, que la gente vea el cronograma de actividades durante el día de la fiesta de la Virgen, cosa que todo el mundo sepa, o sea, todo el mundo de acá. El que esté inserto, que tenga acceso a la información. Si bien nosotros recibimos información, es porque vamos preguntando", afirmó.

