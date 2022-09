Los tomógrafos del "San Juan" y el "Eva Perón" fueron reparados y vuelven a estar en funcionamiento

Debieron pasar dos meses y que los familiares y pacientes de los niños internados en el Hospital de Niños reclamaran por el no funcionamiento del tomógrafo para que finalmente llegara la solución. A esto se debe sumar que durante dos semanas, el sistema sanitario provincial solo contó con un equipo de estas características, porque también había quedado fuera de servicio el que está en el Hospital “San Juan Bautista”. Tal como lo adelantara La Unión, el arreglo de ambos se dio entre el lunes y este martes, lo que fue confirmado por la Dra. Johana Carrizo, Secretaria de Asistencia y Salud Pública. “El lunes se pusieron en funcionamiento, una vez que llegaron los repuestos, en el caso del que está en “Eva Perón” y sobre el del Hospital “San Juan Bautista” vuelve a prestar servicio desde este martes”, indicó la funcionaria.

La profesional reconoció el prolongado tiempo que estuvo sin funcionar el aparato del nosocomio pediátrico, acusando que estos dos meses correspondieron a que no se encontraba el repuesto necesario. “Se rompió por una baja de tensión que daño la plaqueta, que luego se compró pero tuvimos previamente demora por el tema de las importaciones. En el caso del que está en el “San Juan”, solo estuvo sin funcionar ocho días y también la demora fue por las importaciones. Le tuvimos que insistir a la empresa para que nos remitiera el repuesto que ya venía comprado y que estaba pagado en tiempo y forma”, precisó.

Carrizo, en declaraciones radiales, precisó particularmente que la pieza a cambiar en el tomógrafo del Hospital “San Juan”, ya había sido solicitada en marzo pasado e iniciada la compra. Esta previsión se realizó teniendo en cuenta que los tubos, que son parte del equipamiento, tienen una vida útil. Lo que no se pudo explicar es por qué no se actuó de la misma manera con el del Hospital de Niños, que debió esperar muchas más semanas para ser reparado.

Tal y como lo había indicado este diario, en el mientras tanto, el equipo que se estuvo usando mientras los otros dos estaban al aguardo de ser reparados, fue el que quedó instalado en el Monovalente. Esto no solo fue confirmado por los pacientes y sus familiares que debieron ser trasladados con el riesgo de desmejorar su condición hasta el Malbrán sino también por la secretaria de Asistencia y Salud Pública. Para ella “afortunadamente” la Provincia tiene esta tercera opción.

La profesional evitó entrar en detalles por el prolongado tiempo que no funcionó el equipo en el “Eva Perón”, situación que provocó en reiteradas oportunidades que los padres de los pequeños pacientes reaccionarán por el inconveniente que esto generaba. Para Carrizo todo se reduce a que tanto este como el otro tomógrafo “tienen un service que se hace anualmente y que son equipos que están en funcionamiento los 365 días del año pero no quita que más allá de este control y chequeo, no se puedan romper”.