Luna de Sangre 2026: cuándo es y cómo observarla desde Argentina

La Luna de Sangre volverá a teñir el cielo de rojo en los próximos meses y Argentina será uno de los países privilegiados para disfrutar el fenómeno en su totalidad. Se trata de un eclipse lunar total, poco frecuente y visible solo para una pequeña parte de la población mundial.

La Luna de Sangre es el nombre popular que recibe la Luna durante un eclipse lunar total, cuando adquiere una tonalidad rojiza producto de la sombra que proyecta la Tierra. Este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, y nuestro planeta se interpone entre el Sol y su satélite natural.

Cuándo ocurrirá la próxima Luna de Sangre

El eclipse lunar total tendrá lugar entre el 2 y el 4 de marzo de 2026, y podrá observarse desde gran parte del territorio argentino, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Por qué la Luna se ve roja durante un eclipse

Durante el eclipse, la Luna no desaparece por completo. La atmósfera terrestre filtra la luz solar y deja pasar principalmente las longitudes de onda rojas, que se reflejan sobre la superficie lunar. Ese efecto óptico es el responsable del característico color cobrizo que da origen al nombre Luna de Sangre.

Según datos del sitio especializado Time and Date, solo el 2% de la población mundial —alrededor de 176 millones de personas— podrá observar todas las fases del eclipse: penumbral, parcial y total. En tanto, cerca del 31% de la población verá al menos la fase total, que tendrá una duración aproximada de 80 minutos.

De acuerdo con información de la NASA, Argentina se encuentra entre los mejores lugares del planeta para apreciar el evento completo, gracias a su ubicación geográfica y a las condiciones de visibilidad que se darán durante el fenómeno.

Consejos para ver la Luna de Sangre en Argentina