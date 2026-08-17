Lunes de feriado y con lluvias: así va a estar Catamarca

El clima de este lunes estará marcado por la presencia de nubosidad y precipitaciones a lo largo de buena parte de la jornada y en todas las regiones de la provincia. En el arranque del día el cielo se mostró cubierto pero sin lluvias. El viento, siguiendo la tendencia del sábado, estuvo soplando desde el Sur.

Con el inicio de la mañana, las condiciones serán más inestables. El Servicio Meteorológico Nacional prevee lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 9 grados, mientras que el viento mantendrá la orientación con velocidades de 13 a 22 km/h.

Lloviznas durante la tarde

Para la tarde, el SMN anticipa lloviznas y una temperatura de 15 grados, que será la máxima prevista para este lunes y se sostiene así valor que se viene dando en los últimos días. La probabilidad de precipitaciones se mantendrán como en la hora anterior.

El viento será del sur incrementará su intensidad, soplando entre los 23 y 31 km/h, y podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, configurando el tramo más ventoso de la jornada.

Lluvias durante la noche

Hacia la noche, las condiciones continuarán inestables, con pronóstico de lluvias y una probabilidad de precipitaciones medias. El termómetro marcará 12 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el Sur, con velocidades iguales al horario anterior. Para este período no se prevén ráfagas.

Así, Catamarca tendrá un lunes frío, nublado y con precipitaciones de distinta intensidad durante buena parte del día, acompañado por viento del sur y ráfagas. Y de esta manera se inicia la tercera semana de agosto, la que tendrá más lluvias, descenso de la temperatura y viento, aunque con una intensidad moderada.

