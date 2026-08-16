30 mil personas participaron del cierre de las fiestas en honor a San Roque en La Chacarita

Este domingo 16 de agosto, la comunidad de la Parroquia y Santuario San Roque de La Chacarita vivió con mucha alegría y devoción el cierre de las festividades en honor de su santo patrono.

Las mismas se desarrollaron durante nueve días bajo el lema "San Roque, peregrino de esperanza", enmarcadas en el Año Jubilar por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

En horas de la tarde se realizó la Solemne Procesión, presidida por el párroco, padre Carlos Figueroa, acompañado por el padre Héctor Montiel, de la Diócesis de La Rioja, con la participación de peregrinos, fieles y devotos de las comunidades que integran la jurisdicción parroquial, quienes llegaron portando las imágenes de sus santos patronos.

Juntos caminaron rezando y cantando desde la rotonda del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), por avenida Presidente Castillo, hasta el Santuario, donde el santo patrono fue recibido con el tañido de las campanas, aplausos y vivas que marcaron el clima de fiesta de esta jornada dominical.

Tras el ingreso de la sagrada imagen al templo parroquial, se celebró la Santa Misa en la que se rogó de manera especial por todos los enfermos, sus familias y quienes están abocados a su cuidado.

Como ya es tradicional, se entregaron los pancitos bendecidos a los participantes de la celebración, quienes saludaron al santo patrono de los enfermos colocado en su sitial.