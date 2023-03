Malas condiciones edilicias: los alumnos dijeron basta y salieron pacíficamente a la calle

Las altas temperaturas de estas últimas semanas han desnudado las serias falencias edilicias de las instituciones escolares de la provincia. No importa si son establecimientos provinciales o privados, el reclamo es el mismo y este jueves se demostró que no se van a callar más. Todo comenzó con protestas y exposiciones primero en las redes sociales de los alumnos de los colegios Montessori y Enrique Hood. Le siguieron los alumnos de las secundarias Jorge Newbery, Fasta y Clara J Armstrong pero los chicos no se quedaron con eso, sino que dieron el siguiente paso, porque como ellos mismos indicaron, les asiste el derecho de tener un espacio digno donde estudiar.

Es así como este jueves tres establecimientos salieron a la calle. Pacíficamente, con respeto y con los conceptos claros, los estudiantes no solo reclamaron por los ventiladores, que fue el detonante, sino que vieron el espacio para mostrar la realidad de sus edificios. Tal el caso de la Clara J. Armstrong, que fue la que dio el primer paso en esta jornada cortando el tránsito frente a la escuela y para hacerlo, en vez de neumáticos, usaron sus mochilas. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

"Estamos pidiendo una Educación como corresponde. A nosotros nos exigen el uniforme y está bien, pero ellos también firmaron que nosotros íbamos a estar en un edificio como la gente", señaló contundente una de las alumnas a La Unión. Luego agregó "nos dijeron que no iba a haber ventiladores rotos, ni paredes sin revoque y que los baños iban a estar en excelentes condiciones, pero si se ingresa a la escuela, se van a dar cuenta que nada de lo que dice el contrato cuando venimos a inscribirnos, es la realidad. Hay cables sueltos, los baños y las conexiones de los ventiladores están colgando. ¿Qué vamos a hacer si el día de mañana nos pasa algo""?

Rocío indicó que los reclamos por estos temas se vienen formulando desde el regreso a la presencialidad, pero como hasta el momento la comunicación con los directivos era buena, no habían considerado el manifestar con un corte de calle, pero los últimos acontecimientos y la negativa de los directivos, hicieron que el conflicto llegara al punto de salir y visibilizarse. "S los arreglos no los hacen ahora, cuándo los van a hacer. No podemos seguir con promesas", apuntó.

Mientras los chicos mantenían firmes su postura, en el interior de la histórica institución no había calma. Hubo reunión de padres con los directivos y la presencia de los dos supervisores de área de esta escuela secundaria, quienes intentaron por todos los medios de convencer a los estudiantes que ingresaran al edificio para ahí seguir dialogando. Para convencerlos, les avisaron que justo en esos momentos habían llegado los ventiladores y que los estaban instalando. En el cruce que se mantuvo en la puerta de la escuela, una sentencia dejó sin palabras a Rodolfo Mansilla, uno de los supervisores de la ENCJA: "¿Qué hicieron en las vacaciones y por qué no empezaron los arreglos en ese momento? ¿Esperaron a que salgamos a la calle para prometer que los van a hacer ahora?".

En Las Mil Viviendas los bancos salieron a la calle

En el otro extremo de la ciudad Capital, los estudiantes de la Escuela Secundaria n° 6 "Juan Chelemín" dieron un paso más y no solo cortaron calle, sino que sacaron los bancos del establecimiento para demostrar de esta manera su malestar por las malas condiciones en las que reciben desde hace tiempo las clases. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

Luego Emir, uno de los estudiantes recordó la promesa del Gobernador Raúl Jalil de un nuevo edificio y por eso señaló: "Nos prometió mil cosas y ninguna se cumplió. Primero que iba a hacer arreglar el techo y después que iba a hacer un edificio nuevo. No pasó nada. Comenzamos un nuevo año y no tenemos una institución apta". "Ellos hablan mucho de los derechos de los niños y los adolescentes, pero son los primeros y los únicos en romperlos y faltarnos el respeto", sentenció. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

En el interior

Aquí los protagonistas fueron padres y docentes porque los problemas no son sólo en la Capital. El establecimiento tomado fue la Escuela Nº 392 de Siján, donde el reclamo fue por mejoras edilicias. Reclamo en Siján

Según una de las madres, los mayores inconvenientes se dan en los baños, en las paredes que se electrifican y, lo más grave es que en las últimas semanas han aparecido muchos alacranes. El dato que vale tener en cuenta es que en este edificio funcionan los tres niveles y eso hace que la estructura esté al límite.