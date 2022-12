Malestar por la fecha de cierre del ciclo para el Nivel Inicial: SUTECA habla de riesgo sanitario

Desde que se dio a conocer desde la cartera educativa, las pautas para el cierre lectivo 2022, docentes del Nivel Inicial comenzar a manifestar su desacuerdo sobre la fecha que les marcaron para el cierre del año. Esta será el 13 de Diciembre y recordemos que el desfile final, por lo menos el de la Jardines de Infantes de la Capital, y se realizó hace una semana atrás. En el medio, quienes se muestran en contra marcan que la fecha es un desatino y que ya todos los contenidos fueron dados.

En ocasión del permiso que emitió Educación para que los alumnos del turno tarde no asistieran por jugarse ese día el partido entre Argentina y México, el comentario que se hizo sentir fuerte refería "suspenden el dictado de clases y nosotros y nuestros chicos tienen que seguir yendo hasta el 13. Un despropósito".

Ante esto, este lunes SUTECA emitió un comunicado rechazando y repudiando la Circular nº 13 emitió hace semanas la Secretaría de Gestión Educativa, a cargo de la Prof. Analía Valcalda. En la misma se hace un detalle de cómo va a estar organizado el cierre del año escolar 2022 y puntualizando que el Nivel Inicial "asistirá hasta el 13 Diciembre y que participarán de los actos de clausura del Nivel".

A esto se añade que "en caso de ser considerado necesario se organizarán en el mes de Febrero 2023 instancias de acompañamiento e intensificación de la enseñanza para los niños de 5 años y que ingresarán a la escuela primaria en el ciclo 2023". Luego se apunta, que los actos de clausura, en el que se incluye también al Nivel Especial, serán entre los días 14 y 16 de diciembre.

Esta medida, según el gremio que dirige Juan Godoy, "no tiene un objeto pedagógico" y agrega que "no hay un vínculo con la promoción de grado". A esto SUTECA suma lo sanitario, que esta semana se hará sentir con fuerza por las altas temperaturas anunciadas, indicando que la fecha del 13 de Diciembre "pone en riesgo a una matrícula sensible a este fenómeno climático". El gremio sostiene que la disposición de Educación pasa por sobre la voluntad de los padres, quienes también, además de los docentes, no apoyan la orden del organismo.

En el final del comunicado la entidad gremial sostiene que esto, a su parecer es para "disimular el mal funcionamiento en general del sistema educativo, tomando una medida aislada de la realidad".