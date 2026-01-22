Malestar por las guardias del "San Juan Bautista": evalúan realizar medidas de fuerza

El personal de guardia del Hospital Interzonal San Juan Bautista encendió una nueva señal de alerta en el sistema de salud pública provincial tras el anuncio ministerial de una acreditación parcial de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025. Frente a esta situación, los trabajadores resolvieron convocar a una asamblea para este viernes 23 a las 9.30, con el objetivo de evaluar las medidas a seguir en defensa de sus condiciones laborales y salariales.

Según informaron desde la asamblea de trabajadores, la decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Salud comunicara que el pago de los haberes de guardia sería realizado de manera parcial, situación que generó malestar e incertidumbre entre los profesionales médicos y no médicos que cumplen funciones esenciales en el hospital de mayor complejidad de la provincia.

En un comunicado titulado "Salud Pública en Alerta", el personal expresó su preocupación por el impacto que esta medida tiene sobre quienes sostienen la atención continua en áreas críticas. "Ante el anuncio ministerial de acreditación parcial del salario de los profesionales de guardia del Hospital San Juan Bautista, nos convocamos para evaluar las acciones a tomar en defensa de nuestras condiciones laborales", señalaron.

Entre los principales reclamos, los trabajadores incluyeron la suspensión inmediata de todo acto administrativo que perjudique al personal de guardia en relación con las horas efectivamente trabajadas durante diciembre de 2025. Aseguran que existen resoluciones y procedimientos administrativos que podrían afectar el reconocimiento pleno de esas horas, lo que profundiza el conflicto.

Otro de los puntos centrales del petitorio es la apertura urgente de una mesa de diálogo con las autoridades sanitarias para discutir un aumento del valor de la hora de guardia, tanto para el personal médico como para el no médico. Según plantean, el valor actual se encuentra desactualizado frente al contexto inflacionario y no refleja la carga horaria, la responsabilidad ni el desgaste que implica sostener guardias hospitalarias.

"El sistema de guardias es un pilar fundamental del funcionamiento hospitalario. Sin una actualización salarial y reglas claras, se pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención", indicaron fuentes gremiales vinculadas al sector, que no descartaron la adopción de medidas de fuerza si no hay respuestas concretas en el corto plazo.

El conflicto no es nuevo y de hecho, es una realidad que lleva años siendo objeto de cuestionamientos y soluciones a media. Lo que acontece ahora sí se suma a una serie de reclamos que vienen realizando distintos sectores del sistema de salud pública, en un contexto marcado por la falta de recursos, la sobrecarga laboral y las dificultades para garantizar condiciones salariales acordes a la tarea desempeñada.

Por el momento, desde el Ministerio de Salud no hubo una respuesta oficial a los planteos del personal de guardia, mientras crece la expectativa por lo que pueda resolverse en la jornada del viernes.