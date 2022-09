Malestar en OSEP: denunciaron persecución y el nombramiento de más familiares de funcionarios

El reclamo salarial que mantienen los trabajadores de la obra social de los empleados pública no solo se mantiene sino que va en aumento. Tras conocer que la plana directiva del organismo había obtenido un aumento del 115% en sus adicionales, los empleados reclaman un incremento y al no obtener respuesta desde hace dos semanas mantienen un plan de lucha.

La medida de acción directa que vienen implementando es el quite de colaboración, que como en los días previos, se realiza de 11 a 13 hs, para de esta manera no interferir en un horario clave de la atención a los afiliados. La novedad de esta jornada, y que generó gran malestar, fue "la visita" de personal de la Secretaria de Recursos Humanos quienes hicieron circular la denominada planilla volante. Este es el mecanismo por el cual los trabajadores deben firmar marcando que en horario laboral están llevando a cabo medidas de fuerza. En otros organismos que pasaron por reclamos y protestas similares, esto significó que luego se les promovieran descuentos en sus salarios.

Al respecto, Luz Rondán, secretaria general del gremio que nuclea a los trabajadores del organismo denunció esto y destacó al malestar que se generó. "Hay compañeros que están hace 42 años en OSEP y nos cuentan que es la primera vez que mandan una planilla volante. Este es un acto intimidante y persecutorio. Esto es una clara decisión del Gobierno de descontar las horas y los días no trabajados" , sentenció la gremialista. "Con esto nos quieren callar y que no sigamos en la lucha pero los trabajadores no se van a dar por vencidos", planteó luego, tras indicar que en pos de llegar a tener una solución en el conflicto, previamente se reunieron con ministro de Gobierno pero no arribaron a ningún avance.

Rondán comentó luego a La Unión que desde la Dirección de Inspección Laboral les solicitaron los papeles de conformación del gremio SEOSP. Para concretar esto este martes se reunió con el titular del organismo "con quien mantuvimos un encuentro bastante ameno donde le planteamos la situación". La excusa del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo es que la información del sindicato no estaba digitalizada y necesitaban la documentación en papel de los Libros de Asamblea e Instrumento Legal de la Comisión Directiva, Estatuto y presentaciones realizadas.

Aunque la situación no fue considerada grave sí llamó la atención de quienes no solo confirmaron las acciones que van a seguir desarrollando. Y en este sentido la secretaria general del gremio planteó que el plan de lucha "se mantiene firme como el primer día". Por ello y una vez culminado el quite de colaboración de este martes, desde las 13 hs, el personal marchó y cortó el tránsito en la rotonda ubicada en Avda. Presidente Castillo y Hernando de Pedraza, frente al edificio de la entidad.

Más nombramientos

Mientras el pedido de mejoras salariales se sostiene y no hay respuesta desde la dirección y aún menos desde la Provincia, el gremio confirmó que los directivos de la OSEP siguen incorporando familiares al organismo. "Esta semana entró el cuñado de una de las gerentes y una sobrina de un director de la obra social. Es decir que continuamos con esto de que sigue entrando la familia y para ellos si hay plata pero para el trabajador no", denunció Rondán.

Esto se añade a lo ya reconocido por la misma María Fernanda Gómez, directora del organismo, quien no negó que tanto su marido como su hijo fueron incorporados o tienen una relación contractual con la obra social.