Margarita Barrientos: "Grabois como dirigente social tiene que apaciguar la situación

La dirigente social Margarita Barrientos charló con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario sobre la situación social y la crisis económica. “La situación está muy difícil y la gente esta nerviosa” dijo por lo cual critica la actitud del piquetero Juan Grabois, “como dirigente social tiene que apaciguar la situación y no incitar a la gente a saquear supermercados” expresó.

Para la dirigente social “cuesta comprar la comida del día y hoy viene gente que antes no venía al comedor y llega con la vianda para llegarse comida”.

Barrientos no compara esta situación con otras que se vivieron como en 1989 o 2001, “son momentos distintos”, dice.

“En estos momentos la situación nos golpea mucho, la preocupación es mucha. Saber que tenemos que alimentar a muchísima gente y no tener los medios. No poder dar un guiso con carne en la medida necesaria porque no se puede” indicó Barrientos.

Al mismo tiempo señaló que “hay mucha más gente cartoneando” en estos momentos.

Sobre los planes sociales

La dirigente social se muestra contraria a los planes sociales porque siente que “usan a la gente”.

Barrientos cuenta que le dicen: “Tengo que ir porque me sacan los planes y eso me ayuda para comprar pañales, útiles o zapatillas a mis hijos o bien que mañana no voy a venir a trabajar porque tengo que ir a un piquete”. Además la fundadora de “Los Piletones” señaló que “la gente no habla del Salario Universal” porque eso “es cuestión política”.