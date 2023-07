Mariana Carrizo traerá las coplas a la apertura del Poncho 2023

El icónico canto y las tradicionales coplas de la artista salteña Mariana Carrizo serán una de las propuestas principales de la noche inaugural de la 52° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de julio y con la cual Catamarca abrirá sus puerta al país y al mundo para mostrar su identidad y cultura.



Se define como “la copla misma” y el sentido de su canto la llevó a transformarse en una de las referentes del canto puneño del país. Su última presentación en el mayor escenario folclórico de Catamarca fue en 2017 y, esta vez, llega con un repertorio renovado pero que muestra claramente que se mantiene fiel a un estilo. “Catamarca tiene un lugar muy preciado en mi alma, además de la cercanía y el vínculo que tenemos a través del canto de la copla con vidaleros de allá. Estar un ratito en el Poncho es de esas cosas que pasan y que son un premio que te regala la vida, al menos yo lo siento de esa manera”, expresa esta notable cultora del canto con caja.



“El show va a ser una sorpresa, porque en el vivo es todo diferente -agregó-. Es como cuando uno tiene planeado decir cuál o qué cosa pero el escenario es parte de actuar en vivo y la gente pide algunas cosas. En mi caso, particularmente, la interacción inmediata con el público hace que se generen improvisaciones en el momento, de acuerdo al día o lo que se esté viviendo allí. Cuando se encuentran las almas, todo se prende fuego... Y por supuesto, tampoco estarán ausentes las coplas, que es la esencia de mi propuesta artística”.



A su vez, Carrizo no oculta su felicidad de poder llevar a cabo el canto que es también la “revalorización de la mujer andina”, en relación al concierto que desplegó durante mucho tiempo como fue “Doña Ubenza” y que recorrió buena parte del país. No obstante y tras su actuación en la Fiesta del Poncho, se enfocará de lleno en la presentación de un trabajo audiovisual y otro discográfico que se mostrarán antes de fin de año.



Mariana Carrizo es una artista que mantiene en claro su horizonte: mantener vivo el legado de la cultura ancestral que dejaron los antepasados del lugar. “Soy originaria de los Andes, de la puna, de la montaña y me encanta mi cultura. Aprendí a cantar coplas de niña con mi abuela, cuando juntas pastoreábamos las cabras en los cerros y esa fue mi nutriente, mi fuente, mi manantial. De eso estoy hecha y por ello considero que soy la misma copla que canta. Todo mi canto nace en ese lugar, por ello el orgullo y mi defensa inquebrantable al canto andino”.



Mariana Carrizo invita a una vivencia ancestral y espiritual, copleada con picante, donde el público va a reír, llorar, cantar y bailar. Se tratan de canciones del folclore tradicional en modo vallisto, puneño y chaqueño apto para pasionales de la vida.



A los ocho años subió por primera vez a un escenario, desde allí siguió su camino cantando por los pueblos, transformándose en una artista referente auténtica de su raíz campesina indígena, argentina y Latinoamericana. En 2004 fue consagrada en el Festival de Cosquín, aparte de llevar su arte por países como México, Suecia, Suiza, Portugal, Bélgica, España, Francia, Brasil, Cuba, Colombia, Bolivia, Uruguay, entre otros. También es parte de discos, conciertos y proyectos con diferentes artistas nacionales e internacionales como Residente (ex Calle 13), Dulce Pontes, Lila Dwons, Dino Saluzzi, Lucrecia Martel, Leo Genovese, Cecilia Todd, Peteco Carabajal, León Gieco, Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Luis Salinas, Augusto Bracho, Pasión Vega, Ahyre, entre muchos más.



Finalmente, la intérprete enfatizó que llegar, otra vez, al Poncho “es una cita obligada porque hay un afecto con el público que es mutuo. Esta tierra tiene un lugar muy especial en mis sentimientos y en mi afecto. Recuerdo que hace algunos días encontré entre mis cosas un folletito de la Fiesta del Poncho en 2009, cuando tuve una hermosa actuación allí, es especial. Son muchos años de camino y uno va a lugares donde el corazón queda”, sostiene la reconocida coplera al tiempo que aseguró: “Va a ser un encuentro después de tanto tiempo. Vamos a ir con todo el cariño, la ilusión y la emoción para cantarle a Catamarca”.

Cartelera viernes 14 de julio

Coro de Cámara Municipal

Academia Huellas Norteñas

Andrea Ochoa

Rolando Zaffe

Delegación Andalgalá

Leticia Aranda

Mariana Carrizo

El Bagual Malambo

Belén Parma

Germán Fuentes

Roxana Carabajal

Sergio Galleguillo

La cartelera completa en este enlace https://bit.ly/EscenarioMayorPoncho23