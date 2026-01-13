Martes inestable en Catamarca: calor, viento y probabilidad de tormentas

De acuerdo al pronóstico, ya durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado y es en este periodo que se registró la mínima de 26 grados.

Con el avance de la mañana, el escenario meteorológico tenderá a desmejorar. Se un aumento de la nubosidad y que la temperatura ascenderá hasta los 28 grados, mientras que el viento se intensificará, soplando desde el Este a velocidades de 23 a 31 km/h, a lo que se le van a sumar ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Durante la tarde, el calor se hará más intenso y la inestabilidad continuará en aumento. El termómetro alcanzará una máxima de 31 grados, en tanto que la probabilidad de tormentas ya será más importante, porque se ubicará entre el 40 y el 70 por ciento. En este período, los vientos rotarán al sector Sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, persistirán las condiciones inestables, con tormentas fuertes según el SMN y una probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 100%. La temperatura descenderá hasta los 26 grados, con vientos del sector Norte, manteniendo velocidades moderadas.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del tiempo, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las tormentas podrían registrarse con mayor intensidad, acompañadas de ráfagas de viento.