Mezclar bicarbonato con vinagre de manzana: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros, hay cientos de combinaciones cada vez más usadas. En este marco, uno de ellos es el de mezclar bicarbonato de sodio y vinagre de manzana.

El secreto está en las propiedades de cada ingrediente. El bicarbonato es un abrasivo suave y desodorizante, ideal para aflojar la suciedad sin dañar la mayoría de las superficies. Mientras que el vinagre de manzana tiene poder desengrasante y antimicrobiano, lo que ayuda a eliminar bacterias y restos difíciles. Al juntarlos, la efervescencia ayuda a desprender suciedad.

Para qué sirve en la limpieza del hogar

Limpiar desagües: elimina grasa y restos acumulados.

Quitar olores persistentes: funciona en bachas, tachos de basura o heladeras.

Limpiar superficies: es útil en mesadas, azulejos y piletas.

Eliminar sarro ligero: ayuda en griferías y superficies metálicas.

Despegar suciedad incrustada: ideal para ollas, sartenes o recipientes difíciles.

Cómo usar bicarbonato y vinagre de manzana paso a paso

Espolvoreá bicarbonato de sodio sobre la superficie que querés limpiar. Agregá vinagre de manzana de a poco para que haga espuma. Dejá actuar entre 5 y 10 minutos para que la reacción haga efecto. Frotá con una esponja o cepillo suave para levantar la suciedad. Enjuagá con agua tibia y secá bien la superficie.

En el caso de los desagües, primero se tira el bicarbonato, después el vinagre, se tapa unos minutos y se termina con agua caliente.

Precauciones y errores comunes al usar la mezcla

Aunque es un truco muy útil, hay que tener en cuenta algunos detalles para evitar problemas como no usar sobre mármol, granito o piedras naturales, evitar superficies delicadas o barnizadas y no mezclar con lavandina ni otros productos químicos. Además, es importante usar guantes para aplicarlo.