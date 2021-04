Moreno del cementerio parque dijo que "es durísimo" ver a un joven pidiendo perdón por contagiar al familiar fallecido por Covid-19

Jorge Moreno, propietario del cementerio parque y crematorio privado “Virgen Morena” de la Capital recordó que pusieron a disposición parcelas y el horno crematorio sin costos para los familiares de las personas fallecidas por Covid-19. En este sentido, señaló que tomaron esa decisión tras un pedido que realizó el gobernador Raúl Jalil el año pasado, quien solicitó ayuda por parte de las empresas privadas.

Asimismo, relató que el lunes pasado tuvieron una reunión con el Mandatario, quien se comprometió a colaborar cubriendo un 50 por ciento de los costos del cementerio.

Posteriormente, en diálogo con Radio Valle Viejo, Moreno llamó a la reflexión y pidió a la comunidad respetar las medidas sanitarias, especialmente a los adolescentes y jóvenes.

"Nosotros al Covid, todos juntos le vamos a ganar con vacunas. barbijo y distanciamiento; pero ver arrodillado y llorando a un joven, pidiéndole perdón al abuelo. a la abuela, al padre o a la madre que está en un ataúd por el coronavirus, diciendo 'perdón, no lo quise hacer', 'no me voy a perdonar en la vida lo que te hice', eso es durísimo". manifestó conmovido el propietario de la necrópolis.

Y agregó que en 40 años de experiencia que tiene, nunca vivió algo tan doloroso. En este marco, sentenció que "ese estado de conciencia que te queda en la cabeza, no hay vacuna para eso".

Por otra parte, contó que realizaron 72 cremaciones, mientras que 36 cuerpos "fueron a tierra" y explicó que el número no coincide con el informe del COE porque el parte diario, al principio solo registraba los fallecidos en el Malbrán, pero después hubo personas que murieron en sus domicilios, en el HSJB o en el sistema de salud privado y esos no fueron reportados.

Finalmente, informó que por orden del Malbrán no pueden ingresar empresas fúnebres que trasladen a fallecidos por Covid desde otras provincias hacia Catamarca.