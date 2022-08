Multitudinaria marcha de la salud pública: apuntaron a la falta de diálogo y contra Burgos

Luego de una semana complicada con cruces de declaraciones y convocatoria a diálogo sólo para gremios reconocidos, quienes quedaron por fuera de esta instancia se manifestaron otra vez por el centro capitalino.

Profesionales y trabajadores encolumnados en FesProSa y Aprosca se concentraron en el Paseo La Alameda para luego bajar al centro. Allí dieron una vuelta a la Plaza 25 de Mayo, en una manifestación ruidosa y se dirigieron hasta el Ministerio de Trabajo, pasando previamente por la Legislatura y el Ministerio de Salud para protestar y solicitar ser llamados al diálogo como las otras representaciones gremiales.

La nueva marcha convocó en gran número a profesionales y trabajadores del Hospital "San Juan Bautista", "Eva Perón", Maternidad Provincial "25 de Mayo", los CAPS y los distintos servicios de la salud pública provincial.

Mientras, en otros puntos de la provincia, se replican las marchas en el marco del paro de 72 horas, que culmina mañana y los quite de colaboración, en este caso promovidos por ATE Salud. Por caso, los trabajadores del Hospital de Villa Dolores se manifestaron marchando hasta la Plaza El Aborigen y lo propio hicieron los profesionales de los nosocomios del Oeste provincial. El pedido de todos se resume en un llamado al diálogo donde estén representada la totalidad de la sanidad pública y ser escuchados. Aún más los del interior, cuyas necesidades y particularidades acentúan la solicitud de mejoras salariales y laborales.

Los manifestantes, recordemos no solo solicitan un aumento en sus haberes, que en el caso de FesProSa promueve un básico de $270 mil para todo el personal de la salud, sino que también reclaman por la mejora de la infraestructura del Hospital "San Juan Bautista", que en las últimas horas está teniendo una visibilización particular.

Contra Burgos y ATSA

Culminada la marcha, Julio Sánchez, en diálogo con La Unión confirmó que para la otra semana se van a mantener los tres días de paro, tal como viene aconteciendo . Luego recordó que el petitorio enviado por Aprosca a las autoridades provinciales lleva tres años sin respondido, y allí donde se marcaban las necesidades y urgencias, tanto de los trabajadores y profesionales como de toda la salud pública. Al recordar los principales puntos de esta presentación, comentó “los ejes siempre van a ser salarios, condiciones laborales y previsionales. Allí está todo para que se solucione y se planifique la sanidad pero vemos que hay una animosidad específica por destruir el sistema de salud pública”.

En cuanto a la representatividad que salió a marcar Leonardo Burgos, secretario general de ATSA y conductor de la CGT, el dirigente de la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca no ahorró comentarios, marcando “que venga acá y se entere lo que es ser un auto convocado de la salud. Nosotros desde Aprosca hicimos las inscripciones gremiales que corresponden como sindicato, porque no somos un club. Vamos a seguir con los pasos que corresponden y le vamos a pedir por trabajadores de la salud para que les mejoren el salario a todos, no solo a los públicos sino para él también, que pertenece a la parte privada. Vamos a pedir lo que corresponde como básico, comenzando con el trabajador que limpia y no la miseria que él acuerda con los gobernantes”.

Remarcó luego que a su entender Burgos, por su cercanía con el primer mandatario provincial, demuestra que “es parte del gobierno”. Recordó seguidamente “tengan en cuenta que el salario de un trabajador en la actualidad está entre los 60 y 70 de salario básico, lo que es una miseria. Y por eso él dice ser el representante de la primera autoridad de la CGT. Debería tener vergüenza. Siempre estuvo del lado del gobierno de turno y nunca de sus representados”.