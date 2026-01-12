Murió una nena de 10 años por hantavirus y ya son cuatro los casos confirmados en la provincia de Buenos Aires

Una nena de 10 años murió por hantavirus en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el cuarto caso confirmado en lo que va del año en territorio bonaerense. La víctima fue identificada como Mía Rodríguez, y su fallecimiento fue confirmado oficialmente por el municipio de General Belgrano.

Según informaron las autoridades sanitarias locales, el cuadro de la menor comenzó el 5 de enero, cuando fue atendida por una pediatra por un síndrome febril. De acuerdo al protocolo, se indicó tratamiento para bajar la fiebre y se brindaron pautas de alarma ante un posible empeoramiento.

"El examen clínico inicial no presentó signos de alarma", explicó el secretario de Salud municipal, Fernando Griszka, en declaraciones a FM Río 104.3. No obstante, horas más tarde, la niña regresó a la guardia del Hospital Municipal con nuevos síntomas.

Ante la evolución del cuadro, se le realizaron estudios de laboratorio y una radiografía de tórax, donde se detectó una disminución de plaquetas. Debido a la complejidad del caso, fue derivada al Hospital de Niños de La Plata, donde se descompensó y finalmente falleció.

Tras confirmarse el diagnóstico de hantavirus, el municipio puso en marcha el protocolo de control del foco, que incluyó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de prevenir nuevos contagios y proteger a la comunidad.

En diciembre pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en América Latina ante el aumento de casos de hantavirus, con especial preocupación por Argentina y Brasil. El organismo advirtió un incremento en la letalidad y remarcó que Argentina continúa siendo el país con mayor cantidad de casos en la región.

El hantavirus es una enfermedad viral grave, sin vacuna disponible, que se transmite principalmente por la inhalación de partículas presentes en la orina, saliva o heces del ratón rural. Los primeros síntomas suelen confundirse con una gripe común —fiebre, dolores musculares y malestar general—, lo que puede retrasar la consulta médica y dificultar un diagnóstico temprano, clave para mejorar el pronóstico.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles.