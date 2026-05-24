Este viernes, el Salón Cultural Municipal de la localidad de Mutquín, departamento Pomán, fue el escenario de una nueva jornada-taller vinculada a los programas "Mujeres en la Ruralidad" y "De la Idea al Proyecto", impulsados desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso. El encuentro estuvo presidido por la senadora departamental, Carolina Casas, y el intendente local, Carlos Luna.
La convocatoria reunió a un importante número de mujeres emprendedoras y productoras locales, principalmente dulceras y trabajadoras de la nuez, quienes asistieron con sus producciones artesanales para mostrar en detalle los procesos de elaboración. Durante el taller, los equipos técnicos trabajaron junto a ellas en herramientas clave para otorgar valor agregado a sus productos e incentivar la autonomía económica.
El objetivo central de la jornada fue potenciar la identidad local y favorecer el desarrollo territorial. Como meta concreta de este espacio, las autoridades y los equipos municipales de las áreas de Turismo y Cultura se comprometieron a delinear una agenda conjunta con la Vicegobernación para comenzar a trabajar en el diseño e impulso de rutas y circuitos turísticos por región.
La senadora Carolina Casas celebró la sinergia lograda: "Ver el potencial de nuestras productoras nos llena de orgullo. Este compromiso que asumimos nos permitirá armar una red de contención y crecimiento para que el esfuerzo de cada mujer de Pomán se transforme en un proyecto sostenible".
- Dólar
- BNA $1375 ~ $1425
- BLUE $1405 ~ $1425
- TURISTA $1787.5 ~ $1787.5
8 C ° ST 6.64 °
Mutquín: nuevo taller Mujeres en la Ruralidad para impulsar la producción local
23 Mayo de 2026 13.15
Este viernes, el Salón Cultural Municipal de la localidad de Mutquín, departamento Pomán, fue el escenario de una nueva jornada-taller vinculada a los programas "Mujeres en la Ruralidad" y "De la Idea al Proyecto", impulsados desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso. El encuentro estuvo presidido por la senadora departamental, Carolina Casas, y el intendente local, Carlos Luna.