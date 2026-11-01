Máxima de 32 grados y tormentas: así comienza noviembre en Catamarca

Catamarca comenzará el nuevo mes con condiciones de inestabilidad y presencia de tormentas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se anunciaba con tormentasy en cuanto al viento, se anticipó que durante las primeras horas iba a soplar desde el sector Sudoeste (SO).

Las condiciones meteorológicas estarán caracterizadas en un comienzo de jornada en el que las precipitaciones tendrán una posibilidad de entre el 10 y el 40%.

Chaparrones durante la mañana

Para la mañana las condiciones del tiempo estarán marcadas por chaparrones como fenómeno meteorológico esperado. La temperatura experimentará un ascenso hasta alcanzar los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones disminuirá.

El viento tendrá una modificación tanto en su intensidad como en su dirección. Soplará desde el Noreste (NE), con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se anuncian ráfagas.

Una tarde calurosa

Durante la tarde se espera el momento de mayor temperatura del domingo, con una máxima prevista de 32 grados. Este registro marcará el punto más elevado de la jornada, en un período en el que el pronóstico anticipa nuevas chances de tormentas aisladas. La probabilidad se mantiene entre el 10% y el 40%, el mismo rango previsto para la mañana, según el SMN.

En tanto, el viento continuará soplando desde el mismo sector y con la misma intensidad. La presencia de tormentas aisladas será la condición indicada para la tarde, mientras que no se esperan ráfagas de viento.

La noche con inestabilidad

Hacia la noche, las precipitaciones persistirán en Catamarca. El pronóstico contempla nuevamente tormentas aisladas y se sostiene que no sostiene el rango mayor al 40%.

La temperatura descenderá hasta los 27 grados. En este período también se registrará una modificación en la dirección del viento, que pasará a soplar desde el Norte (N), con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Tampoco se anuncian ráfagas para las últimas horas del día. De esta manera, el domingo finalizará con temperaturas todavía elevadas y la posibilidad de precipitaciones aisladas.