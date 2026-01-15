Ni desengrasante ni detergente: cómo limpiar las rejillas del horno fácilmente

Las rejillas del horno están en contacto constante con grasa, restos de comida y altas temperaturas. Con el uso frecuente, es común que acumulen suciedad difícil de remover, se ennegrezcan y queden impregnadas de olores que no siempre salen con una limpieza rápida.

En este marco, especialistas en limpieza del hogar señalan un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: usar vinagre blanco para limpiar las rejillas del horno en casa, sin necesidad de desengrasante ni detergente y sin dañar el material.

Por qué el vinagre blanco es clave para limpiar las rejillas del horno

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades desengrasantes y desinfectantes ampliamente conocidas. Estudios publicados en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético ayuda a reducir bacterias y microorganismos en distintas superficies.

En el caso de las rejillas del horno, el vinagre actúa aflojando la grasa adherida y facilitando su remoción sin necesidad de productos abrasivos. Especialistas en limpieza natural explican que:

Ayuda a disolver grasa acumulada y restos de comida.

Neutraliza olores fuertes del horno.

No deja residuos químicos sobre la superficie.

Resulta menos agresivo que muchos desengrasantes comerciales.

Por eso, se presenta como una alternativa accesible y segura para mantener las rejillas limpias sin deteriorarlas.

Los beneficios de limpiar las rejillas del horno con vinagre

Afloja la grasa sin necesidad de raspar en exceso.

Ayuda a eliminar olores persistentes.

Limpia sin dañar el metal ni el esmalte.

Evita el uso de químicos fuertes en superficies de cocción.

Es económico y fácil de conseguir.

Paso a paso: cómo limpiar las rejillas del horno fácilmente

Retirá las rejillas del horno cuando estén frías. Colocalas en la bacha, bañadera o una superficie amplia. Mezclá vinagre blanco con agua caliente en partes iguales. Rociá o verté la mezcla sobre las rejillas hasta cubrirlas. Dejá actuar entre 30 minutos y una hora, según el nivel de suciedad. Frotá con una esponja o cepillo no abrasivo. Enjuagá con agua caliente y secá bien antes de volver a colocarlas.

Este método puede repetirse cada vez que las rejillas lo necesiten, especialmente si se usa el horno con frecuencia.

Limpiar las rejillas del horno en casa: tres ventajas

Permite una limpieza efectiva sin productos agresivos.

Reduce la acumulación de grasa y olores a largo plazo.

Prolonga la vida útil de las rejillas.

Gracias a estas propiedades, el vinagre blanco se consolida como un aliado práctico para la limpieza de las rejillas del horno. Usado de forma correcta, permite mantenerlas limpias y en buen estado sin recurrir a desengrasantes ni detergentes fuertes.