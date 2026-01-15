  • Dólar
Ni desengrasante ni detergente: cómo limpiar las rejillas del horno fácilmente

La grasa y los restos de comida suelen acumularse con facilidad en esta parte del horno y volverla difícil de limpiar. Sin embargo, existe un método simple y accesible que permite mejorar el resultado sin recurrir a productos fuertes ni procesos complicados.

15 Enero de 2026 18.38

Las rejillas del horno están en contacto constante con grasa, restos de comida y altas temperaturas. Con el uso frecuente, es común que acumulen suciedad difícil de remover, se ennegrezcan y queden impregnadas de olores que no siempre salen con una limpieza rápida.

En este marco, especialistas en limpieza del hogar señalan un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: usar vinagre blanco para limpiar las rejillas del horno en casa, sin necesidad de desengrasante ni detergente y sin dañar el material.

Por qué el vinagre blanco es clave para limpiar las rejillas del horno

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades desengrasantes y desinfectantes ampliamente conocidas. Estudios publicados en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético ayuda a reducir bacterias y microorganismos en distintas superficies.

En el caso de las rejillas del horno, el vinagre actúa aflojando la grasa adherida y facilitando su remoción sin necesidad de productos abrasivos. Especialistas en limpieza natural explican que:

  • Ayuda a disolver grasa acumulada y restos de comida.
  • Neutraliza olores fuertes del horno.
  • No deja residuos químicos sobre la superficie.
  • Resulta menos agresivo que muchos desengrasantes comerciales.

Por eso, se presenta como una alternativa accesible y segura para mantener las rejillas limpias sin deteriorarlas.

Los beneficios de limpiar las rejillas del horno con vinagre

  • Afloja la grasa sin necesidad de raspar en exceso.
  • Ayuda a eliminar olores persistentes.
  • Limpia sin dañar el metal ni el esmalte.
  • Evita el uso de químicos fuertes en superficies de cocción.
  • Es económico y fácil de conseguir.

Paso a paso: cómo limpiar las rejillas del horno fácilmente

  1. Retirá las rejillas del horno cuando estén frías.
  2. Colocalas en la bacha, bañadera o una superficie amplia.
  3. Mezclá vinagre blanco con agua caliente en partes iguales.
  4. Rociá o verté la mezcla sobre las rejillas hasta cubrirlas.
  5. Dejá actuar entre 30 minutos y una hora, según el nivel de suciedad.
  6. Frotá con una esponja o cepillo no abrasivo.
  7. Enjuagá con agua caliente y secá bien antes de volver a colocarlas.

Este método puede repetirse cada vez que las rejillas lo necesiten, especialmente si se usa el horno con frecuencia.

Limpiar las rejillas del horno en casa: tres ventajas

  • Permite una limpieza efectiva sin productos agresivos.
  • Reduce la acumulación de grasa y olores a largo plazo.
  • Prolonga la vida útil de las rejillas.

Gracias a estas propiedades, el vinagre blanco se consolida como un aliado práctico para la limpieza de las rejillas del horno. Usado de forma correcta, permite mantenerlas limpias y en buen estado sin recurrir a desengrasantes ni detergentes fuertes.

