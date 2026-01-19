No apto ansiosos: ¿Cuánto falta para el feriado que dará cuatro días de descanso?

Con el inicio del año 2026 ya en marcha y el calendario oficial de feriados confirmado, los argentinos empiezan a mirar de reojo el almanaque en busca del próximo descanso extendido. Tras el feriado del 1° de enero, que marcó el primer día no laborable del año, crece la expectativa por el siguiente fin de semana largo, que será uno de los más esperados por su duración y por darse en pleno verano.

El calendario 2026 contará con 12 fines de semana largos, si se incluyen tanto los feriados nacionales como los días no laborables con fines turísticos, una herramienta que el Gobierno vuelve a utilizar para fomentar el turismo interno y la actividad económica en distintos puntos del país.

En ese marco, el próximo feriado nacional será doble y estará vinculado a las celebraciones de Carnaval, una de las fechas más tradicionales del calendario argentino. En 2026, el Carnaval caerá el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días, que se extenderá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, inclusive.

Este descanso prolongado aparece como uno de los más atractivos del año, ya que se da en temporada alta de verano y suele ser aprovechado para escapadas turísticas, viajes familiares o simplemente para un mayor tiempo de descanso. Además, marca el primer fin de semana largo "pleno" del año, luego del feriado aislado del 1° de enero.

De acuerdo con el calendario oficial, solo septiembre será el único mes de 2026 que no contará con ningún descanso extendido, mientras que el resto de los meses tendrá al menos un feriado o fin de semana largo, ya sea por feriados inamovibles, trasladables o por días no laborables definidos con fines turísticos.

En cuanto al detalle del calendario nacional de feriados 2026, los feriados inamovibles comenzarán el jueves 1° de enero, correspondiente al Año Nuevo, y continuarán con el Carnaval los días lunes 16 y martes 17 de febrero. En marzo, el martes 24 se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que en abril se sucederán el jueves 2, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el viernes 3, Viernes Santo.

El calendario seguirá con el viernes 1° de mayo, Día del Trabajador; el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo; el sábado 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; el jueves 9 de julio, Día de la Independencia; el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María; y el viernes 25 de diciembre, Navidad.

A estos se suman los feriados trasladables, entre los que figuran el lunes 15 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (que originalmente se conmemora el 17); el lunes 17 de agosto, por el General José de San Martín; el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; y el lunes 23 de noviembre, en reemplazo del Día de la Soberanía Nacional, que cae el viernes 20.

Por último, el calendario incorpora días no laborables con fines turísticos, como el lunes 23 de marzo, previo al feriado del 24; el viernes 10 de julio, para extender el descanso del 9 de julio; y el lunes 7 de diciembre, antes del feriado del 8.

Con este esquema, el 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para planificar descansos, viajes y escapadas, con el Carnaval de febrero como la primera gran cita para quienes ya cuentan los días para un nuevo fin de semana largo.

