Nueva alerta del Colegio Médico por "fundaciones oftalmológicas" que operan en el interior

El Colegio de Médicos de Catamarca reiteró este martes su denuncia contra supuestas fundaciones oftalmológicas que trabajan en el interior de la provincia y que no contarían con profesionales médicos matriculados o técnicos con conocimiento del área.

El Colegio apuntó nuevamente contra Fundanoa, y las autoridades municipales de Fiambalá y de Salud por permitir el ejercicio sin matrícula, accionar ilegal, y sin condiciones de higiene y seguridad adecuadas que pueden generar un daño en la salud. Además, denunciaron que la fundación habría utilizado otros nombres para incurrir en el mismo accionar, por lo cual, desde el Colegio, alertaron a la comunidad para no realizar consultas ni tratamientos con ellos.

La alerta a la comunidad no es la primera y aunque la entidad hasta formuló denuncia ante la justicia local, esto no amedrentó a estas organizaciones, que vuelven a poner el foco en el interior provincial, que justamente carece de estas especialidades en los hospitales públicos. Al marcar esta nueva advertencia, el Colegio Médico de Catamarca fue contundente indicando que “periódicamente disfrazan sus nombres para parecer otras, con supuestos profesionales médicos, sin matrícula, o técnicos sin conocimientos ni juicio. No cuentan con las habilitaciones correspondientes y siguen ofreciendo Servicios Médicos en el interior de la provincia, a pesar de los comunicado y denuncias previas”.

Luego añaden, a la espera de esta vez ser escuchados por las autoridades sanitarias de la provincia que “esta situación es intolerable, insostenible, y representa un grave riesgo para la salud de la población. Las atenciones médicas dadas así que encuadran siempre en el intrusismo o ejercicio sin matrícula, pero solo persiguen un interés económico y para nada realizan acciones solidarias y con responsabilidad”.

Y en vista de la falta de controles sanitarios de los estamentos de la provincia, el Consejo Directivo confirmó que este martes realizó una nueva la denuncia penal. “Esperamos que las Fiscalías y la Justicia en todos sus estamentos estén a la altura de poder revertir este constante peligro. No queremos que algún día sea tarde".

Luego hicieron un nuevo llamado a la población a tomar conciencia de la importancia de acudir a profesionales médicos debidamente acreditados y a no poner en riesgo su salud visual. .