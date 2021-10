Nueva marcha de los trabajadores del Malbrán: Nos preocupa cómo vamos a vivir si no hacemos las guardias necesarias

Luego de haber escuchado las declaraciones del ministra de Salud en referencia a los porqué del cierre del Hospital “Carlos G. Malbrán”, los trabajadores que se preparan para la nueva marcha en la jornada de mañana, se mostraron preocupados pero no bajan los brazos. “Nosotros necesitamos un poquito más que palabras. Necesitamos algo escrito. Solo eso, no pedimos más”, comentó Laura Navarro, enfermera de UTI a Diario La Unión.

Mientras desde el Gobierno se sostiene que la promesa del pase a Planta Permanente es un hecho y se justifica el cierre del Monovalente como parte de una política sanitaria que avanza en pos de seguir concretando etapas, los trabajadores y profesionales de la salud del centro de salud confirmaron que volverán a movilizarse mañana miércoles a las 20:30 hs, exactamente a una semana de la Marcha de las Antorchas que convocó no sólo al personal del Monovalente sino también a otros centros de salud que encolumnados por ATE Salud, vienen reclamando por la precarización de los trabajadores.

La marcha será nuevamente en la Plaza 25 de Mayo y sigue sumando no sólo adhesiones sino preocupaciones. Según Navarro aunque los trabajadores se sienten tranquilos, en función del apoyo recibido, crece en ellos una nueva inquietud. “Nosotros nos ocupamos de lo cotidiano, es decir de las necesidades de los pacientes, porque eso nos hace olvidar la situación, pero tenemos muy pocos pacientes. Hacemos cada vez menos guardias y lamentablemente cobramos por guardia realizada. Es como que la soga cada vez aprieta más. Solo nos da satisfacción trabajar de lo que nos gusta y ver a los pacientes mejorar. Lamentablemente no comemos de la vocación”.

Y Laura se preguntó con dolor: “¿Podremos subsistir con un solo empleo o nos veremos obligados a buscar otro trabajo para poder solventar nuestros gastos. Antes nos preocupaba poder morir; ahora nos preocupa cómo vamos a vivir si no hacemos las guardias necesarias”.

En función del reclamo, que no es otro que todos pasen a tener Planta Permanente, la enfermera del Malbrán marcó “lo que tal vez no nos entienden es que nosotros ya escuchamos las palabras como las que dijo hoy la Dra Palladino. Por eso no queremos que nos vuelva a pasar. Sabemos que el presupuesto 2022 se aprueba en noviembre. Nosotros queremos que nos aseguren que estamos incluidos en ese presupuesto porque sabemos que las palabras se las lleva el viento”.

Luego añadió “si estamos incluidos, a partir de diciembre que nos empiecen a nombran de manera paulatina, como lo están diciendo o a partir del año que viene, pero necesitamos algo certero”.