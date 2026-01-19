Nueva tragedia en el Aconcagua: un andinista francés perdió la vida a casi 6700 metros

Un andinista francés murió este lunes mientras intentaba llegar a la cumbre del Cerro Aconcagua. El hecho ocurrió en el sector conocido como "La Canaleta" o "La Cueva", a unos 6700 metros sobre el nivel del mar.

La víctima fue identificada como Guillaume Ferey, de 33 años. Según informaron autoridades del Parque Provincial Aconcagua, el deportista se desvaneció durante el ascenso por la ruta normal.

El incidente fue reportado a las 11:57, cuando el guía que acompañaba a Ferey alertó por radio que el andinista se había desvanecido y no presentaba signos vitales. De inmediato, el servicio médico apostado en Nido de Cóndores y la Patrulla de Rescate coordinaron un operativo de emergencia.

El guía y otros montañistas que se encontraban en la zona realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le administraron adrenalina durante aproximadamente 30 minutos, siguiendo indicaciones médicas. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos.

A las 12:50, personal especializado de rescate arribó al lugar y confirmó el fallecimiento en plena alta montaña.

Tras la confirmación de la muerte, dos efectivos de la Patrulla de Rescate que trabajaban en el área dieron intervención al ayudante fiscal Ricardo Iturbide, ya que actúa la Oficina Fiscal N°11. El funcionario dispuso las actuaciones de rigor para el levantamiento del cuerpo.

El operativo para recuperar los restos de Ferey está previsto para comenzar a la medianoche del 20 de enero. El objetivo es trasladar el cuerpo hasta una zona de extracción aérea ubicada en el sector del Gran Acarreo, a unos 6000 metros de altura, alrededor de las 8:30.

Otra muerte en el Aconcagua: la segunda de la temporada 2026

La tragedia de Guillaume Ferey se convirtió en la segunda muerte registrada en el Cerro Aconcagua durante la temporada 2026. El primer caso ocurrió el domingo 4 de enero, cuando el andinista ruso Konstantin Bitiukov, de 55 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio en el paraje conocido como "El Hombro", a unos 6800 metros de altura.

En ese episodio, un guía del grupo dio aviso inmediato al servicio médico del parque, que acudió al lugar para asistir al montañista. A pesar de que el personal de rescate le practicó maniobras de RCP durante unos 20 minutos, el hombre no logró sobrevivir.