Nuevo beneficio para los subsidiados en energía eléctrica en Catamarca

En medio de una ola de calor que no da tregua, el Gobierno Nacional anunció una medida clave para los usuarios residenciales del Norte Grande. A través de la implementación del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), se decidió ampliar significativamente el "bloque subsidiado" de energía eléctrica para las provincias de las regiones NOA y NEA, incluyendo a Catamarca.

La medida reconoce la "especificidad climática" del norte argentino, donde el uso de aire acondicionado y ventiladores no es un lujo, sino una necesidad de salud pública, agravada por la menor infraestructura de gas natural que obliga a usar electricidad para múltiples tareas del hogar.

Los nuevos topes para el verano

Según la resolución de la Secretaría de Energía, durante los meses de diciembre, enero y febrero, los límites mensuales de consumo con subsidio quedan establecidos de la siguiente manera:

Zonas "Muy Cálidas" (Gran parte de Catamarca): El tope de consumo subsidiado salta de 300 kWh a 550 kWh mensuales.

Zonas "Cálidas": El límite se fija en 370 kWh mensuales.

Resto del país: Se mantiene el tope general de verano de 300 kWh mensuales.

Este incremento del 83% en el bloque subsidiado para las zonas más calientes significa que una familia catamarqueña podrá consumir casi el doble de energía que en otras regiones del país manteniendo el beneficio del subsidio estatal.

¿Qué es el SEF y cómo funciona?

El sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) es el esquema que reemplaza a la antigua segmentación por niveles (N1, N2 y N3). Bajo este nuevo modelo:

Focalización: La asistencia se concentra en hogares cuyos ingresos netos no superen las 3 Canastas Básicas Totales (CBT).

Bonificación: Los usuarios que califiquen recibirán un descuento del 50% sobre el precio mayorista de la energía, siempre y cuando no superen los nuevos topes de consumo (los 550 kWh mencionados).

Criterio Climático: Se utiliza la norma IRAM 11603 para determinar qué departamentos son "muy cálidos" o "cálidas", asegurando que el subsidio sea mayor donde el clima es más extremo.

Alerta por reempadronamiento

Aunque la migración de datos desde el antiguo RASE es automática para la mayoría, las autoridades advirtieron que ciertos grupos tienen un plazo de seis meses para reempadronarse obligatoriamente y no perder el beneficio:

Usuarios que perciben la Tarifa Social de Gas.

Beneficiarios del ex Programa Hogar.

Usuarios de garrafas de GLP.

Para los vecinos de Catamarca, esta medida representa un respiro necesario en las facturas de EC SAPEM, que suelen dispararse en esta época del año debido al uso intensivo de refrigeración.