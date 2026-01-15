Ochenta y dos minutos teñida de rojo: la Luna de Sangre iluminará el cielo argentino muy pronto

Un fenómeno astronómico extraordinario ya tiene fecha confirmada y promete cautivar a millones de personas en todo el mundo. Se trata del eclipse lunar total conocido como Luna Roja o Luna de Sangre, que podrá observarse en toda su magnitud desde la Argentina y que convertirá al cielo nocturno en un escenario de impacto visual poco frecuente.

Durante este evento, la Luna llena quedará teñida de un intenso color rojizo durante hasta 82 minutos, un tiempo excepcionalmente prolongado para un eclipse lunar total. La escena, que suele describirse como digna de una película de ciencia ficción, será visible a simple vista y no volverá a repetirse con estas características en al menos dos años, lo que convierte al fenómeno en una cita imperdible para aficionados y curiosos.

El eclipse tendrá lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se interponga completamente entre el Sol y la Luna. En ese momento, el satélite natural atravesará la región más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, provocando la desaparición de la luz solar directa y dando lugar al característico tono rojizo.

Este color no es producto de un cambio en la Luna, sino de un fenómeno óptico: la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol, dispersando los tonos azules y dejando pasar los rojos y anaranjados, que se proyectan sobre la superficie lunar. Factores como la presencia de polvo, nubes o partículas en la atmósfera pueden intensificar esa coloración, haciendo que cada eclipse lunar total sea único.

La fase de totalidad, en la que la Luna permanecerá completamente cubierta por la sombra de la Tierra, durará entre 80 y 82 minutos, una cifra poco común. En total, el eclipse se extenderá por más de cinco horas, si se suman las fases penumbrales y parciales, lo que permitirá seguir su evolución de manera gradual y detallada.

El eclipse lunar total de marzo de 2026 reunirá una serie de características que lo vuelven especialmente atractivo: una prolongada duración de la fase roja, una visibilidad amplia desde distintos puntos del planeta y una coloración intensa que irá del rojo oscuro al naranja cobrizo. Durante todo el proceso, la Luna será visible sin necesidad de instrumentos especiales.

En cuanto a la visibilidad, el fenómeno podrá observarse desde América del Sur, América del Norte, Asia oriental, Oceanía y gran parte del océano Pacífico. Según estimaciones astronómicas, más de 2.500 millones de personas podrán ver la fase total de la Luna Roja, mientras que alrededor de 176 millones tendrán la posibilidad de seguir el eclipse completo, desde el inicio hasta el final.

La Argentina se destaca como uno de los mejores lugares del hemisferio sur para la observación, ya que el eclipse será visible en su totalidad desde casi todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. En cambio, en regiones de Europa y África, el evento solo podrá apreciarse de manera parcial, debido a que coincidirá con el amanecer o el atardecer.

Horarios del eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026

En Tiempo Universal (TU):

Inicio penumbral: 08:44

Inicio parcial: 09:50

Inicio de totalidad: 11:04

Máximo del eclipse: 11:34

Fin de totalidad: 12:02

Fin parcial: 13:17

Fin penumbral: 14:22

En Argentina, Uruguay y Chile:

Inicio penumbral: 05:44

Máximo del eclipse: 08:3

Fin penumbral: 11:22

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan ningún riesgo para la vista y pueden observarse sin protección especial. No obstante, especialistas recomiendan buscar lugares con baja contaminación lumínica, consultar el pronóstico del tiempo y, si se cuenta con ellos, utilizar binoculares o telescopios para apreciar mejor los matices de color.

La Luna Roja del 3 de marzo de 2026 se perfila así como uno de los grandes espectáculos astronómicos de la década: más de una hora de Luna completamente roja suspendida sobre el cielo nocturno, visible en Argentina en toda su magnitud y accesible para cualquier persona que levante la vista al cielo.