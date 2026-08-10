OSEP avanza con el empadronamiento digital del Programa Integral de Diabetes

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) pondrá en marcha, a partir del 18 de agosto, el nuevo sistema de empadronamiento y reempadronamiento digital para los afiliados al Programa Integral de Diabetes. La iniciativa comprende los programas destinados a Diabetes de Adultos, Diabetes Infanto Juvenil y Diabetes Gestacional, y establece una nueva modalidad para gestionar tanto el ingreso como la renovación de los pacientes.

Con este cambio, la obra social reemplazará definitivamente el formulario impreso y el procedimiento que hasta ahora se realizaba mediante correo electrónico. El nuevo esquema será completamente digital y estará orientado a agilizar los tiempos de gestión, optimizar los procesos administrativos y mejorar el seguimiento integral de las personas incorporadas al programa.

Uno de los principales cambios estará dado por el rol que asumirán los médicos especialistas. A partir de la implementación de la nueva plataforma, serán ellos quienes tendrán a su cargo la realización del empadronamiento y la renovación de sus pacientes.

Para efectuar el trámite, los profesionales utilizarán una plataforma intuitiva y de fácil utilización, a la que podrán ingresar mediante su usuario habitual del Sistema de Información de Atención (SIA). De esta manera, la gestión dejará de depender de los mecanismos anteriores y pasará a concentrarse en un circuito digital.

La solicitud ingresará a auditoría médica

Una vez que el médico tratante complete y envíe la solicitud correspondiente, el trámite ingresará al circuito de auditoría médica de OSEP. En esta instancia aparece uno de los componentes centrales de la nueva modalidad: la incorporación de herramientas de asistencia mediante Inteligencia Artificial.

La plataforma Diabess contará con recursos destinados al análisis de la información clínica presentada. La herramienta podrá generar un resumen y un preanálisis de la documentación, con el objetivo de asistir el trabajo de los equipos responsables de la evaluación. Sin embargo, la incorporación de Inteligencia Artificial no modifica la responsabilidad sobre la decisión final. La evaluación de cada solicitud continuará en manos del equipo de auditoría médica de OSEP, que será el encargado de determinar si corresponde aprobar o rechazar el ingreso o la renovación en el programa.

El proceso, por lo tanto, combina la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar el análisis con la intervención del equipo médico responsable de la auditoría. La tecnología funcionará como asistencia dentro del circuito, mientras que la decisión final permanecerá bajo responsabilidad de los profesionales de OSEP.

Una vez concluida esta instancia, el afiliado recibirá por correo electrónico la notificación correspondiente acerca de la aprobación de su incorporación o renovación en el Programa Integral de Diabetes.

Un historial clínico digital para el seguimiento de los pacientes

La nueva modalidad no se limita a modificar la forma en que se realiza un trámite administrativo. Según la información proporcionada por OSEP, la digitalización permitirá además conformar un historial clínico digital de cada paciente, una herramienta destinada a facilitar el seguimiento de su evolución y favorecer la continuidad de la atención a lo largo del tiempo.

El cambio supone así una integración más amplia de la información vinculada con los afiliados que forman parte del programa. La posibilidad de disponer de un historial digital permitirá acompañar de manera más sistemática la evolución de cada paciente y reunir información relevante para el seguimiento de su atención.

En paralelo, OSEP señala que con esta implementación pasa a ser una de las primeras obras sociales del país en incorporar de manera permanente el uso de Inteligencia Artificial en procesos internos de auditoría.

La utilización de esta tecnología se integra de esta manera a un proceso más amplio de transformación de los procedimientos internos, en el que la digitalización del empadronamiento constituye una nueva etapa.

Fortalecer la planificación sanitaria

Otro de los aspectos centrales del nuevo sistema será la posibilidad de obtener información consolidada sobre el estado clínico de la población incluida en el Programa Integral de Diabetes.

La herramienta permitirá reunir datos y generar indicadores y estadísticas que podrán ser utilizados para la planificación de políticas sanitarias. A partir de esta información, OSEP podrá fortalecer las estrategias vinculadas con la prevención y el tratamiento de la diabetes.

En este sentido, la digitalización permitirá que la información generada durante los procesos de empadronamiento, reempadronamiento y seguimiento pueda contribuir también a una mirada general sobre la población incorporada al programa.

Los datos consolidados tendrán, según lo planteado por la obra social, una utilidad que excederá el seguimiento individual de los afiliados, al aportar elementos para la planificación y el fortalecimiento de las estrategias sanitarias.

Controles periódicos para mantener la incorporación

La nueva modalidad también estará vinculada con un seguimiento más activo de los afiliados con diabetes. Para mantener su incorporación al programa, los pacientes deberán cumplir con los controles médicos periódicos y los estudios establecidos en los protocolos de atención.

Entre las prestaciones contempladas se encuentran:

Consultas con el médico tratante.

Controles de laboratorio.

Evaluaciones cardiológicas.

Evaluaciones oftalmológicas.

Evaluaciones renales.

Evaluaciones nutricionales.

Estas prestaciones son brindadas sin costo por OSEP a los pacientes incorporados al Programa Integral de Diabetes.

De esta manera, el nuevo sistema de empadronamiento y reempadronamiento se vincula directamente con la continuidad del seguimiento médico. La permanencia en el programa estará asociada al cumplimiento de los controles y estudios establecidos en los protocolos de atención, reforzando la necesidad de mantener una supervisión periódica de los pacientes.

Tecnología aplicada a la gestión y a la atención

La digitalización del Programa Integral de Diabetes forma parte del proceso de modernización que impulsa OSEP con el objetivo de brindar una atención más eficiente, transparente y accesible a sus afiliados.

El nuevo esquema introduce cambios tanto en la gestión de los profesionales como en la relación de los pacientes con el programa. Para los médicos especialistas, la plataforma Diabess permitirá realizar digitalmente el empadronamiento y la renovación utilizando el usuario habitual del SIA. Para los afiliados, el proceso culminará con la recepción de la notificación correspondiente a través del correo electrónico.

Al mismo tiempo, la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial al circuito de auditoría permitirá asistir el análisis de la información clínica y generar resúmenes y preanálisis de la documentación presentada. La decisión final, en todos los casos, continuará correspondiendo al equipo de auditoría médica.

El nuevo sistema también apunta a mejorar la disponibilidad y organización de la información clínica, generar indicadores para la planificación sanitaria y sostener un seguimiento más activo de quienes integran el Programa Integral de Diabetes.

Con esta implementación, OSEP busca integrar digitalización, seguimiento clínico, auditoría médica e información sanitaria dentro de un mismo circuito. El objetivo planteado por la obra social es optimizar el trabajo de los equipos de salud y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia de prestadores y pacientes mediante herramientas tecnológicas que permitan una gestión más eficiente y un acceso más ordenado al Programa Integral de Diabetes.