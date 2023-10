OSEP salió al cruce del Colegio Médico contra el pago del nuevo arancel

Luego que el Colegio Médico de Catamarca informara que se sumaba no solo al reclamo de las más de treinta entidades médicas que reclaman mejoras en los aranceles profesionales, sino que también el cobro de los $6.000 de "Arancel Mínimo y Ético", era inevitable que la medida no generara polémica. Aunque la entidad médica sostiene que esto es posible en virtud a las atribuciones establecidas en su ley de creación, Ley 4652/91 y Estatutos complementarios y que el cobro de este diferencial debe cumplirse en todo el territorio de la provincia de Catamarca, OSEP salió este lunes al cruce de esta determinación.

Mediante comunicado este organismo refiere que los valores de las órdenes de consulta se siguen rigiendo de acuerdo al convenio firmado previamente con el Círculo Médico de Catamarca. Y añade, ante el cúmulo de consultas de los beneficiarios, que “los profesionales que integran la nómina se obligan a no requerir de nuestros afiliados pagos a plus, aranceles, ni honorarios diferenciados u otro tipo de adicionales”.

Tanto lo dicho por el organismo provincial como lo determinado por la entidad profesional, repercute en la comunidad, la cual sostiene que de hecho el co pago o arancel diferencial es una modalidad ampliamente extendida, a pesar de estar prohibida por la Ley Antiplus. Y esto así se ve reflejado en el mismo posteo que realizó OSEP en su página oficial a la hora de comunicar su postura sobre la decisión del Colegio Médico. allí uno de los afiliados sentenció: “El 90% de los médicos cobran entre $1.000 y $4.000 de plus. Sin contar que la primera consulta la cobran particular. Deberían enviar a alguien a sacar un turno en cualquiera de los centros de salud y podrían corroborarlo y hacer las sanciones correspondientes”. Tras este mensaje, continuaron otros de similar contenido y entre esos, uno apuntó directamente al organismo que dirige Fernanda Gómez, indicando que: “Hagan que se cumpla”.

Como si esto no fuera muestra suficiente del malestar, en la otra red de la obra social, hubo otro contundente mensaje. Y este indica que: “Ya se normaliza que cobren de $2.000 a $ 8.000 y orden aparte. Igual nos descuentan para la Obra Social de Osep. ¿Cómo es posible? En los mismos sanatorios están los carteles informativos que no se abona Plus. ¿OSEP cuándo va a actuar en este sentido? Aparte si se pide un recibo por lo que se abona, las secretarías nos dicen que hay que pedirle al médico”.

Ahora y más allá del debate en redes, lo concreto es que esta práctica es normal y la decisión de los médicos catamarqueños, aunque aún falta que se exprese al respecto el Círculo Médico de Catamarca, se está aplicando con el respaldo de más de treinta entidades médicas a nivel país.