Otro desalojo violento: denuncia que su propia familia lo sacó de su vivienda

Un nuevo drama familiar se vivió en el interior provincial y tiene por protagonista a un sexagenario, quien denunció ser víctima de violencia doméstica y de haber sido desalojado de su propia vivienda.

El hecho tomó transcendencia en medios santamarianos, de donde es oriundo Enrique quien primeramente recurrió a la Oficina de Violencia de Género y a la seccional policial para exponer su caso pero, y según lo indicado por él, no obtuvo respuesta ni resguardo por su situación.

Según lo denunciado, serían su concubina y dos de sus hijos mayores de edad, quienes quieren desalojarlo de su casa.

El conflicto

Los problemas de Enrique se iniciaron en 2018 cuando sufrió dos ACV que lo llevaron a quedar imposibilitado de poder trabajar con normalidad. Fue por esto que gestionó una pensión por discapacidad para así poder generar un recurso económico para su familia pero no pudo conseguirla.

Al año siguiente emprendió con la venta ambulante pero luego llegó la pandemia y la situación económica se complicó. “Golpee muchas puertas en Santa María y no encuentro solución por eso me vi obligado a dar a conocer mi caso. Estoy sufriendo violencia familiar. Tengo 63 años y antes sobrevivíamos con la venta de dulces en la plaza, pero con la pandemia todo se paró. Lo último que están haciendo, son falsas denuncias, que soy violento y así les dijeron en la oficina de Violencia de Género” comentó Enrique.

Sobre esas denuncias que su familia formula en contra de él, de plano indicó que las mismas son falsas y consideró: “Yo fui a hacer la exposición para que se dieran cuenta de que no soy violento. Además acá están mis vecinos que darán fe de esto. Les dije en Fiscalía que vengan, averigüen, consulten a los vecinos y no hicieron nada. No entiendo cómo van a sacar las conclusiones si no me conocen”.

En busca de procurar una solución, Enrique dijo estar necesitando asesoramiento legal. “Si alguien me da una mano, les estaré agradecido. Acá todos mis vecinos me apoyan. Lo único que quiero es vivir en paz”, dijo.

Desde la Oficina de Violencia de Género de la Fiscalía local, a cargo de la Dra. Celina Sánchez, confirmaron la existencia del caso y que Enrique ya había sido convocado en una oportunidad para analizar su situación. “Los pasos legales se realizaron, pero lamentablemente hoy no contamos con una asistente social para hacer un seguimiento, ya que la misma se encuentra de licencia”, indicaron desde el organismo.