Padres reclamaron la salida de docente acusado de abuso y Educación le iniciaría sumario

El viernes pasado un hecho policial revelaba que un sujeto había realizado tocamientos en sus partes íntimas a una mujer que había salido de su casa para pasear a su perro, esto en pleno centro de la ciudad Capital. El pervertido, que se encontraba desnudo al momento del hecho, fue detenido primero por vecinos y luego por oficiales de la Comisaría Primera. Hasta ahí, todo podía decirse que se circunscribía a un nuevo y reprochable hecho de abuso, pero el dato sorprendente es que esta persona luego no solo fue identificada, sino que además se conoció que es docente en un establecimiento secundario de la localidad de Chumbicha, en el departamento Capayán.

Tras la detención de ese momento, el hombre de 35 años y apellido Chávez, fue alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno y horas después quedó en libertado.

El caso podría quedar en el ámbito policial, pero al ser docente y conocerse el ámbito donde se desempeña, los padres del establecimiento escolar reaccionaron y en la jornada de este miércoles activaron una protesta para evitar que esta persona ingresara, en este caso a la Escuela Secundaria n° 72, solicitando a las autoridades del establecimiento y a la cartera educativa la destitución. El pedido de un grupo padres y madres, se basa no solo en lo sucedido la semana pasada, sino que ellos indicaron que tendrían conocimiento de otros hechos, dos de ellos en trámite y el restante ya con sentencia y siempre relacionados a exhibiciones obscenas, abuso sexual y hurtos menores.

En diálogo con medios de la localidad capayense, una de las madres indicó que los alumnos se niegan a asistir a clases, por considerarse en riesgo ante este educador. “Nos enteramos de que el Profe estuvo detenido otra vez y hoy se presentó a dar clases, como si nada. Es por eso que estamos muy preocupados porque este no es el primer caso ya que tiene varias denuncias de abuso y hasta de robo en un bar de esta localidad”, comentó preocupada Silvana. Según indicaron los mismos manifestantes, los directivos del establecimiento elevaron nota al Ministerio de Educación, comentando no solo de la situación sino también de la preocupación de los alumnos y tutores, solicitando conocer el proceder respecto al Prof. Luis Chávez. ">

El docente, que efectivamente se presentó este miércoles por efecto de la presencia y malestar de los padres, no habría ingresado al establecimiento. En medio de gritos e insultos, este se retiró del lugar, acompañado por efectivos policiales que lo escoltaron hasta su vehículo.

Posible sumario

En el ámbito educativo, según fuentes consultadas por La Unión, el caso es analizado y se estaría por tomar la determinación de iniciarle un sumario, por lo menos en principio, aclarándose que esta persona no solo tiene carga horaria en la escuela de Chumbicha sino también en otros establecimientos.

En todo momento, en relación a los hechos que se endilgan, se indica que el proceder de Luis Chávez “es ajeno a la Escuela Secundaria n° 72”, aunque se reconoce no solo lo sucedido el viernes pasado sino también el robo de una garrafa a un vecino de la escuela. En tanto, informaron que el equipo directivo de la Secundaria de Chumbicha “preventivamente hablo con el docente antes de entrar a la escuela y se le explicó la situación, comentándose además sobre la protesta, indicándosele que no iba a ingresar hasta tanto no se revise la situación y se indique si correspondía movilidad de funciones”.

En este contexto es que trascendió que se le iniciaría el expediente para sumario, además de considerarse el retiro del cargo frente alumnos. Todo esto, fue puesto a consideración del grupo de padres que iniciaron el reclamo, lo que fue entendido y en vista de esto, luego levantaron la protesta.