PAMI en alerta: las advertencias clave que los afiliados deben conocer para evitar estafas

El PAMI advirtió a sus afiliados sobre el crecimiento de estafas virtuales que apuntan especialmente a personas mayores y recordó una serie de recomendaciones fundamentales para identificar engaños y reconocer los canales oficiales del organismo.

Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) remarcaron que, si bien la digitalización facilitó muchos trámites, también generó nuevos riesgos, por lo que proteger los datos personales es clave para evitar fraudes.

Las advertencias centrales de PAMI

La obra social fue categórica al señalar que:

PAMI no utiliza intermediarios para realizar trámites.

Nunca solicita datos bancarios por teléfono, mensajes o redes sociales.

No envía links de pago por WhatsApp, SMS o correo electrónico.

Recomendaciones para no caer en engaños

PAMI difundió una serie de consejos prácticos para prevenir estafas:

PAMI no llama ni escribe para iniciar trámites.

Las cuentas oficiales siempre cuentan con el símbolo de verificación.

No existen "asesores" de PAMI en redes sociales.

Nunca compartas datos personales con perfiles no oficiales.

PAMI no vende ni promociona insumos por ningún medio digital.

Además, recordó que todos los trámites deben ser iniciados por el afiliado, un familiar o un apoderado, y que el organismo no solicita información confidencial ni envía enlaces por WhatsApp o SMS.

WhatsApp oficial y credencial

El bot oficial de WhatsApp, PAME, cuenta con tilde verde de verificación, y es el único canal habilitado en esa plataforma. Cualquier otro contacto que se presente como representante del organismo debe ser considerado sospechoso.

Asimismo, la credencial de PAMI es un documento único e intransferible, que no debe prestarse ni entregarse fuera de la vista del afiliado.

Cómo reconocer las cuentas oficiales de PAMI

Las cuentas oficiales del organismo se identifican por:

Tilde de verificación junto al nombre.

Historial amplio de publicaciones.

Gran cantidad de seguidores.

Canales oficiales de contacto

Instagram: @pami.org.ar

Facebook: @pami.org.ar

X (Twitter): @pami_org_ar

WhatsApp: 11 4370 3138

Ante cualquier sospecha de estafa, PAMI recomienda no compartir datos personales y comunicarse de inmediato al 138 - PAMI Escucha y Responde, o a través de sus canales oficiales.