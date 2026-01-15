PAMI: cuáles son los medicamentos gratis para jubilados en 2026

El PAMI confirmó la nueva lista de medicamentos gratuitos que los jubilados y pensionados podrán obtener a partir de enero de 2026, en el marco del Programa de Medicamentos del organismo. El esquema garantiza una cobertura del 100% para tratamientos considerados esenciales, con especial foco en enfermedades crónicas, complejas o de alto costo.

La actualización alcanza a más de cinco millones de afiliados en todo el país y se complementa con un subsidio social, destinado a quienes no cuentan con los recursos suficientes para afrontar el gasto en medicamentos. Este mecanismo permite acceder a la cobertura total incluso cuando el fármaco prescripto no figura dentro del listado de gratuidad automática, siempre que se cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

Qué medicamentos de PAMI no tienen costo en 2026

El plan vigente desde 2026 contempla descuentos de hasta el 100% y asegura la cobertura total sin copagos para una amplia gama de tratamientos. Entre los principales se encuentran los medicamentos para la diabetes, una de las patologías de mayor prevalencia entre los afiliados.

También cuentan con cobertura completa los medicamentos oncológicos y oncohematológicos, los tratamientos para la hemofilia y la medicación destinada a personas que viven con VIH y Hepatitis B y C. A esto se suma la cobertura total para tratamientos postrasplante, clave por su alto costo y la necesidad de continuidad terapéutica.

El listado incluye además medicamentos para trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, osteoartritis y tratamientos oftalmológicos intravítreos. También se encuentran cubiertos los fármacos indicados para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo, patologías que requieren controles permanentes y tratamientos sostenidos.

Todos estos medicamentos se entregan sin costo en farmacias adheridas, siempre que la receta esté correctamente emitida dentro del sistema de PAMI.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI

El beneficio está disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, siempre que el tratamiento indicado se encuentre dentro del listado oficial con cobertura del 100%. El acceso se realiza mediante el sistema de receta electrónica, que simplifica el proceso de dispensa.

En la práctica, el médico de cabecera envía la receta electrónica y el afiliado solo debe presentarse en la farmacia con su DNI y la credencial de PAMI, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Subsidio social: cómo acceder si el medicamento no es gratuito

Cuando el medicamento prescripto no figura en la lista de gratuidad automática, PAMI mantiene vigente el subsidio social, que permite acceder a la cobertura total si el afiliado no puede afrontar el costo.

Para obtener este beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos: contar con ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si el afiliado convive con una persona que posee Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, no debe estar afiliado a una prepaga ni poseer más de un inmueble o un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

Tampoco pueden acceder quienes sean titulares de bienes de lujo o participaciones societarias que indiquen una capacidad económica plena. Sin embargo, el organismo contempla situaciones excepcionales: si el gasto en medicamentos representa el 15% o más de los ingresos mensuales, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción, aun cuando no cumpla todos los requisitos formales.

Descuentos de PAMI para quienes no tienen cobertura total

Más allá de la gratuidad, PAMI mantendrá durante 2026 importantes descuentos para los afiliados que no acceden al 100% de cobertura. En estos casos, se aplican rebajas de entre 50% y 80% para medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas, y del 40% para medicamentos de uso eventual o tratamientos de corta duración.

Estos descuentos garantizan precios finales más bajos que los del mercado y refuerzan el acceso a la medicación para el conjunto de los jubilados y pensionados.