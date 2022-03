Confirmado Paro de transporte: este viernes solo trabajarán normalmente las empresas GM y 25 de Agosto UTA rechazó una medida de conciliación obligatoria, por considerarla no válida al ser este un reclamo salarial. Los trabajadores de las otras patronales, a quienes no les cancelaron el salario de Febrero, no trabajarán. Alerta para los usuarios que se verán afectados.