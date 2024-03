Un reclamo constante Pasó otra vez: víctimas de un siniestro vial esperaron más de una hora por una ambulancia El siniestro ocurrió en la Avenida Presidente Castillo, justo al frente de la estación de servicio de Tres Puentes, las víctimas en cuestión, un hombre y una mujer, esperaron la asistencia del personal médico del SAME bajo la llovizna, y cuando finalmente llegó la ambulancia del SAME, las víctimas ya no estaban