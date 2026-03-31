FOGACAT lanza un ciclo que expone los desafíos reales del entramado productivo catamarqueño

En un contexto donde las pequeñas y medianas empresas enfrentan escenarios complejos, el Fondo de Garantía de Catamarca (FOGACAT) impulsa una propuesta que busca ir más allá de los números y los discursos técnicos. Se trata del ciclo de streaming "PyMEs en primera persona", una iniciativa que pone en el centro de la escena las experiencias reales del entramado productivo local.

El objetivo es claro: visibilizar el recorrido de emprendedoras y empresarias, dando lugar a relatos que reflejen no solo los logros, sino también los obstáculos que atraviesan en sus procesos de crecimiento. En este sentido, el ciclo se presenta como una suerte de radiografía del sector, donde cada testimonio expone, con crudeza y honestidad, las tensiones propias del desarrollo empresarial.

La propuesta adquiere relevancia en tanto permite comprender cómo, detrás de cada proyecto, existen historias marcadas por decisiones difíciles, oportunidades aprovechadas y, en muchos casos, verdaderas "golpizas" simbólicas que el contexto económico impone a quienes intentan sostener y hacer crecer sus iniciativas.

Detalles del primer encuentro

El lanzamiento del ciclo tendrá lugar este miércoles 1 de abril a las 19 horas, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de FOGACAT. La conducción estará a cargo de la presidenta del Fondo, Alejandra Nazareno, quien guiará el diálogo con las protagonistas.

En esta primera edición participarán referentes de PyMEs de la provincia:

Café Cacán

Gutiérrez Neumáticos

La Guillermina

Cada una de estas empresas aportará su mirada sobre:

Sus inicios y motivaciones

Los desafíos enfrentados en el camino

en el camino Las decisiones clave que marcaron su evolución

que marcaron su evolución Sus proyecciones a futuro

Estos testimonios permitirán trazar un mapa diverso del ecosistema productivo catamarqueño, evidenciando tanto las particularidades de cada rubro como los puntos en común que atraviesan a las PyMEs.

El rol central de las mujeres en la producción

Uno de los ejes más destacados de este primer encuentro será la puesta en valor del liderazgo femenino en el ámbito empresarial. El ciclo buscará visibilizar el aporte de las mujeres que están al frente de proyectos productivos en la provincia, destacando su impacto en el desarrollo económico local.

Al mismo tiempo, se abordarán los desafíos específicos que enfrentan para sostener y expandir sus emprendimientos. En este sentido, las experiencias compartidas funcionarán como un testimonio directo de las exigencias del entorno, donde cada avance suele estar precedido por obstáculos significativos, configurando un escenario que muchas veces implica resistir verdaderas "golpizas" del mercado y del contexto financiero.

Financiamiento y desarrollo: una estrategia integral

El ciclo "PyMEs en primera persona" no es una acción aislada, sino que forma parte de una estrategia más amplia de FOGACAT orientada a:

Fortalecer el acceso al financiamiento

Acompañar el desarrollo productivo local

Promover oportunidades para las PyMEs

Impulsar especialmente a las empresas lideradas por mujeres

En este marco, el acceso al crédito aparece como un factor determinante. Las historias que se presentarán buscarán mostrar de qué manera el financiamiento puede convertirse en una herramienta clave para consolidar proyectos, pero también cómo su ausencia puede transformarse en una de las principales dificultades para el crecimiento.

Una invitación abierta a la comunidad

FOGACAT extiende la invitación a toda la comunidad a sumarse a este espacio, que no solo pretende informar, sino también generar un punto de encuentro entre el sector productivo y la sociedad.

La propuesta apunta a que los espectadores puedan conocer de cerca las experiencias de las PyMEs catamarqueñas, comprender sus dinámicas y reconocer el valor que aportan al desarrollo de la provincia. En definitiva, se trata de un ciclo que busca poner en palabras aquello que muchas veces queda invisibilizado: el esfuerzo cotidiano, las decisiones estratégicas y los desafíos constantes que definen la vida de las pequeñas y medianas empresas.